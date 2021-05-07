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07 травня 2021, 18:07 10

У Києві перевіряють низку ТЦ і станцій метро через повідомлення про мінування

07 травня 2021, 18:07 10
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Повідомлення надійшло на електронну пошту Шевченківського управління поліції
Повідомлення надійшло на електронну пошту Шевченківського управління поліції
Фото з відкритих джерел
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Поліція Києва проводить перевірку інформації про мінування торговельних центрів і станцій метро.

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

На електронну пошту Шевченківського управління поліції надійшов лист про мінування низки об'єктів: торговельних центрів і станцій метро. На місцях працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та кінологи. Правоохоронці ретельно обстежують будівлі та станції метро і прилеглу до них територію, - йдеться в повідомленні.

Також правоохоронці працюють над встановленням особи "мінера".

Події зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень районних управлінь поліції. За результатами перевірки їм буде надано правову кваліфікацію.

Столичні поліцейські перевіряють інформацію про замінування торгових центрів та станцій метро На місці події працюють...

Posted by Поліція Києва on Friday, May 7, 2021

Як повідомлялося, сьогодні в центрі Одеси "замінували" будинок: на газовій трубі виявили гранату. Граната могла вибухнути, якби з квартири хтось вийшов, вважають очевидці подій.

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