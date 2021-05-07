У Києві поліцейський викрав сумку з грошима у чоловіка, який впав із самоката

Старший наряду поділився частиною викраденого із колегами, тепер йому загрожує ув'язнення

Старший наряду поділився частиною викраденого із колегами, тепер йому загрожує ув'язнення

Фото: із відкритих джерел

У Києві поліцейський Святошинського райвідділу поліції під час патрулювання посеред вулиці пограбував 36-річного чоловіка, який впав із самоката.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, підозрюваний патрулював вулиці столиці разом із двома співробітниками.

Повернувши на вул. Смілянську, правоохоронець помітив громадянина на електросамокаті, який не впоравшись з управлінням, впав посеред дороги. При цьому у чоловіка під час падіння випала сумка з особистими речами, документами та значною сумою грошових коштів, зокрема 116 тис. грн, 2600 доларів США, більше 1000 Євро”, - йдеться в повідомленні.

В прокуратурі додали, що поліцейський забрав сумку потерпілого, коли двоє інших правоохоронців вийшли з авто, щоб допомогти потерпілому та викликати швидку.

За інформацією Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, поліцейських затримали і звільнять із правоохоронних органів.

Готуються документи на звільнення поліцейських наряду у повному складі зі служби в поліції та будуть вжиті заходи дисциплінарного впливу до їхнього керівництва... Старший наряду зізнався, що забрав сумку заявника, а потім поділився частиною викрадених грошей із колегами”, - заявили у Нацполіції.

Слідчі Державного бюро розслідувань розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 186 (Грабіж) Кримінального Кодексу, санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.

Під час обшуків у підозрюваних виявили і вилучили сумку потерпілого, гроші та інші особисті речі.

Нагадаємо, у Харкові невідомий чоловік пограбував обмінник на 1,6 млн гривень, зловмисник напав на касира та, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, забрав з каси гроші.