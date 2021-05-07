11:49  07 травня
Ляшко повідомив дати введення другої дози вакцин від COVID-19
09:19  07 травня
У центрі Одеси "замінували" будинок: на газовій трубі виявили гранату
08:41  07 травня
Загострення на Донбасі: зафіксовано 16 нових порушень, двоє військових загинули
UA | RU
UA | RU
07 травня 2021, 13:42 48

У Києві склали графік поминальних днів на цвинтарях міста

07 травня 2021, 13:42 48
Читайте также на русском языке
Громадський порядок поблизу міських кладовищ будуть забезпечувати працівники Нацполіції
Громадський порядок поблизу міських кладовищ будуть забезпечувати працівники Нацполіції
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Київська міська влада оприлюднила графік проведення поминальних днів на кладовищах міста у 2021 році.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, передає RegioNews.

Зокрема, 9 травня у столиці поминальні дні будуть відбуватися на Пирогівському, Корчуватському, Мишоловському, Чапаєвському, Північному, Лісовому, Пуща-Водицькому, Меморіалі на могилі Невідомого солдата в Парку Вічної Слави, Південному, Святошинському, Братському, Михайлівському, Солом’янському, Совському, Шулявському, Військовому та Старообрядному кладовищах.

Також цього дня вони пройдуть на кладовищі Державного історико-меморіального Лук’янівського заповідника.

10 травня поминальні дні заплановані на Дарницькому, Позняківському, Бортничанському, Вигурівському, Троєщинському, Звіринецькому, Куренівському, Жулянському, Біличанському цвинтарях.

На 11 травня їх запланували на Байковому кладовищі Києва, у СКП "Київський крематорій” і на Биківнянському цвинтарі, а 12 травня - на Міському.

Департаменту муніципальної безпеки доручено вжити заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій. Департамент охорони здоров’я забезпечить чергування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги під час проведення поминальних днів на міських кладовищах. Громадський порядок поблизу міських кладовищ забезпечить Головне управління Національної поліції у м. Києві”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві в поминальні дні біля кладовищ патрулюватиме поліція і "Муніципальна охорона".

Київ КМДА кладовище графік поминальні дні

У Києві двоє невідомих з помсти підпалили чоловіка: він помер у лікарні
07 травня 2021, 12:21
В Києві за добу різко зросла кількість інфікованих коронавірусом
06 травня 2021, 17:31
У Києві відновили роботу ярмарків: за дотриманням карантину пильнуватимуть інспектори
06 травня 2021, 08:41
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Тігіпко 2.0. Навіщо Колесніков створює нову партію
Нічого святого. Як Терехов взяв вогонь на себе і все собі зіпсував
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Кирило Сазонов
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua