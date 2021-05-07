У Києві склали графік поминальних днів на цвинтарях міста

Громадський порядок поблизу міських кладовищ будуть забезпечувати працівники Нацполіції

Громадський порядок поблизу міських кладовищ будуть забезпечувати працівники Нацполіції

Фото: із відкритих джерел

Київська міська влада оприлюднила графік проведення поминальних днів на кладовищах міста у 2021 році.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, передає RegioNews.

Зокрема, 9 травня у столиці поминальні дні будуть відбуватися на Пирогівському, Корчуватському, Мишоловському, Чапаєвському, Північному, Лісовому, Пуща-Водицькому, Меморіалі на могилі Невідомого солдата в Парку Вічної Слави, Південному, Святошинському, Братському, Михайлівському, Солом’янському, Совському, Шулявському, Військовому та Старообрядному кладовищах.

Також цього дня вони пройдуть на кладовищі Державного історико-меморіального Лук’янівського заповідника.

10 травня поминальні дні заплановані на Дарницькому, Позняківському, Бортничанському, Вигурівському, Троєщинському, Звіринецькому, Куренівському, Жулянському, Біличанському цвинтарях.

На 11 травня їх запланували на Байковому кладовищі Києва, у СКП "Київський крематорій” і на Биківнянському цвинтарі, а 12 травня - на Міському.

Департаменту муніципальної безпеки доручено вжити заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій. Департамент охорони здоров’я забезпечить чергування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги під час проведення поминальних днів на міських кладовищах. Громадський порядок поблизу міських кладовищ забезпечить Головне управління Національної поліції у м. Києві”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві в поминальні дні біля кладовищ патрулюватиме поліція і "Муніципальна охорона".