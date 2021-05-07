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07 мая 2021, 21:59 3

Минирование в Киеве не подтвердилось. Полиция возбудила дело

07 мая 2021, 21:59 3
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В течение проверки было эвакуировано почти тысячу человек
В течение проверки было эвакуировано почти тысячу человек
Фото из открытых источников
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Информация о массовом минировании в Киеве не подтвердилась. На якобы заминированных объектах не обнаружили никаких взрывоопасных предметов.

Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews.

Из заминированных столичных торговых центров и станций метро пришлось эвакуировать почти тысячу человек.

В результате обследования объектов и прилегающих территорий, работники взрывотехнической службы никаких опасных устройств не обнаружили. В течение проверки было эвакуировано 933 человека, - рассказали в полиции.

По факту заведомо ложного сообщения о минировании правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 259 УК Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Как сообщалось, сегодня в Киеве проверяли ряд ТЦ и станций метро из-за сообщений о минировании. Сообщение поступило на электронную почту Шевченковского управления полиции.

минирование метро торговый центр полиция Киев проверки эвакуация

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