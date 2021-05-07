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07 мая 2021, 21:31 5

В Украине 9 мая будут обеспечивать порядок 11 тысяч правоохранителей

07 мая 2021, 21:31 5
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Правоохранители, среди прочего, будут контролировать использование запрещенной символики
Правоохранители, среди прочего, будут контролировать использование запрещенной символики
Фото из открытых источников
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В Украине для обеспечения безопасности участников акций 8 мая привлекут 2 тыс. правоохранителей, 9 мая - более 11 тыс.

Об обеспечении правопорядка в Украине в ближайшие выходные шла речь на селекторном совещании Нацполиции, передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что в день памяти и примирения 8 мая, а также в День победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая правоохранители будут контролировать использование запрещенной символики.

Национальная полиция будет предупреждать участников мероприятий о недопустимости использования георгиевской ленты. Большинство граждан прислушиваются к призывам о неиспользовании запрещенной символики и уважают закон. Те люди, которые переступят через эти права, должны отвечать, - заявил Клименко.

Заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич отметил, что в субботу, 8 мая, в Украине запланировано 341 мероприятие с участием более 13 тыс. граждан. За порядком будут следить более 2 тыс. полицейских, военнослужащих Национальной гвардии Украины, сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и курсантов ведомственных учреждений Министерства внутренних дел Украины.

В воскресенье, 9 мая, ожидается проведение 555 мероприятий, в которых примут участие более 60 тыс. граждан.

Чтобы гарантировать безопасность всех участников мероприятий, к охране правопорядка будет привлечено более 11 000 правоохранителей: 7 300 полицейских, 3 000 военнослужащих Национальной гвардии и ГСЧС, а также курсантов учреждений высшего образования МВД, - рассказал Фацевич.

Он напомнил, что с 9 по 11 мая продлятся поминальные дни, и многие граждане отправятся на кладбища. В связи с этим на дорогах государственного и местного значения усиленно будут работать наряды патрульной полиции.

Начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Андрей Крищенко сообщил, что правоохранители столицы уже перешли к несению службы в усиленном режиме.

Сегодня утром полицейские заступили на охрану общественного порядка в местах, где будут проходить мероприятия. Также круглосуточные наряды будут выставлены возле всех мемориалов, стел, памятников и мест захоронений. Кроме того, все локации, где будут проходить мероприятия и маршруты следования, обследуют кинологи и взрывотехники, - сказал он.

Как сообщалось, Нацполиция предусматривает, что в Киеве 9 мая не планируется проведение масштабных акций. Правоохранители заявляют, что готовы к обеспечению общественного порядка.

Также стало известно, что почти половина украинцев считает, что из-за заговора Гитлера и Сталина была развязана Вторая мировая война. Наименьшее количество сторонников такого тезиса-среди электората партии ОПЗЖ.

Нацполиция акция правоохранители МВД порядок

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