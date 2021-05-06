Поліція відкрила справу проти нападників на ветерана АТО на Тернопільщині

Наразі хлопець перебуває під цілодобовим домашнім арештом

Наразі хлопець перебуває під цілодобовим домашнім арештом

Фото: із відкритих джерел

Правоохоронці відкрили кримінальну справу проти нападників на будинок 24-річного ветерана АТО в селі Глещава Тернопільської області.

Про це повідомляє "Obozrevatel” із посиланням на обласну прокуратуру, передає RegioNews.

Відомо, що справу розслідують за ч.2 ст.162 (порушення недоторканності житла, поєднане з насильством) кримінального кодексу України.

Наразі процесуальне керівництво у цій справі здійснює Теребовлянська місцева прокуратура, однак найближчим часом її планують передати до Головного слідчого управління Національної поліції.

Нагадаємо, на Тернопільщині шестеро невідомих вдерлися в будинок та напали на АТОвця. Захищаючи себе і матір він смертельно поранив одного зі зловмисників.

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