Змова Гітлера та Сталіна: майже половина українців вважає, що через них була розв'язана Друга світова війна

Найменша кількість прихильників такої тези - серед електорату партії ОПЗЖ

Найменша кількість прихильників такої тези - серед електорату партії ОПЗЖ

Фото: з відкритих джерел

Згідно з результатами соціологічного опитування, 48% українців вважають, що Друга світова війна була розв'язана в результаті змови Адольфа Гітлера та Йосипа Сталіна про розподіл сфер впливу у Європі й через укладення пакту "Молотова-Ріббентропа".

Як передає RegioNews, відповідне соцопитування здійснив Фонд "Демократичні ініціативи" спільно з Центром політичної соціології.

Окрім того, з даною тезою не погоджуються 29% респондентів, а ще 23% опитаних не визначились з відповіддю. Зазначається, що найбільше з цим твердженням погоджується представників молодшої вікової категорії (18-29 років) - 50% опитаних, а не погоджується лише 22%. Ця сама позиція переважає серед електорату всіх партій, окрім "Опозиційної платформи - За життя" (ОПЗЖ).

Також, 46% громадян України погоджуються з тим, що Радянський Союз не зміг би перемогти у війні проти нацистської Німеччини без допомоги західних союзників з антигітлерівської коаліції. Не згодні з цим твердженням 35% респондентів, а ще 19% не визначилися з відповіддю.

Крім того, 25% українців вважають, що День перемоги – це насамперед святкування перемоги антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні, 37% називають цей день святкуванням перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні. Водночас 25% опитаних не поділяють жодного з наведених формулювань. Дослідники зазначають, що радянська інтерпретація досі поширена в центральному, південному та східному регіонах. Також майже половина жителів півдня та сходу (41% і 46% відповідно) не обрали жодного з цих варіантів.

Опитування проводилось з 22 до 29 квітня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму й окупованих територій Донецької та Луганської областей. Було опитано 2021 респондента віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.

Нагадаємо, з 9 травня синоптики прогнозують потепління та сильні магнітні бурі. У неділю - в День Матері та День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні дощі припиняться всюди, крім Криму та частково східних областей.