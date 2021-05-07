11:49  07 травня
Ляшко повідомив дати введення другої дози вакцин від COVID-19
09:19  07 травня
У центрі Одеси "замінували" будинок: на газовій трубі виявили гранату
08:41  07 травня
Загострення на Донбасі: зафіксовано 16 нових порушень, двоє військових загинули
UA | RU
UA | RU
07 травня 2021, 13:54 3

Змова Гітлера та Сталіна: майже половина українців вважає, що через них була розв'язана Друга світова війна

07 травня 2021, 13:54 3
Читайте также на русском языке
Найменша кількість прихильників такої тези - серед електорату партії ОПЗЖ
Найменша кількість прихильників такої тези - серед електорату партії ОПЗЖ
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Згідно з результатами соціологічного опитування, 48% українців вважають, що Друга світова війна була розв'язана в результаті змови Адольфа Гітлера та Йосипа Сталіна про розподіл сфер впливу у Європі й через укладення пакту "Молотова-Ріббентропа".

Як передає RegioNews, відповідне соцопитування здійснив Фонд "Демократичні ініціативи" спільно з Центром політичної соціології.

Окрім того, з даною тезою не погоджуються 29% респондентів, а ще 23% опитаних не визначились з відповіддю. Зазначається, що найбільше з цим твердженням погоджується представників молодшої вікової категорії (18-29 років) - 50% опитаних, а не погоджується лише 22%. Ця сама позиція переважає серед електорату всіх партій, окрім "Опозиційної платформи - За життя" (ОПЗЖ).

Також, 46% громадян України погоджуються з тим, що Радянський Союз не зміг би перемогти у війні проти нацистської Німеччини без допомоги західних союзників з антигітлерівської коаліції. Не згодні з цим твердженням 35% респондентів, а ще 19% не визначилися з відповіддю.

Крім того, 25% українців вважають, що День перемоги – це насамперед святкування перемоги антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні, 37% називають цей день святкуванням перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні. Водночас 25% опитаних не поділяють жодного з наведених формулювань. Дослідники зазначають, що радянська інтерпретація досі поширена в центральному, південному та східному регіонах. Також майже половина жителів півдня та сходу (41% і 46% відповідно) не обрали жодного з цих варіантів.

Опитування проводилось з 22 до 29 квітня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму й окупованих територій Донецької та Луганської областей. Було опитано 2021 респондента віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.

Нагадаємо, з 9 травня синоптики прогнозують потепління та сильні магнітні бурі. У неділю - в День Матері та День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні дощі припиняться всюди, крім Криму та частково східних областей.

українці опитування партія ОПЗЖ соціологія

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Тігіпко 2.0. Навіщо Колесніков створює нову партію
Нічого святого. Як Терехов взяв вогонь на себе і все собі зіпсував
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Кирило Сазонов
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua