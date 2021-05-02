В Одесі затримали чоловіка з комуністичною символікою

Вирішується питання про порушення кримінальної справи.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи.

Фото з відкритих джерел

В Одесі 2 травня, в день пам'яті жертв трагедії, в центрі міста затримали чоловіка з комуністичною символікою.

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Чоловіка затримали на вулиці Калантаївській. Він був в одязі із зображенням комуністичної символіки.

"Зараз він дає пояснення з цього приводу в відділі поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України", - повідомили в МВС.

За використання забороненої символіки поліція притягає одесита до кримінальної відповідальності Чоловіка зупинили на... Posted by МВС України on Sunday, May 2, 2021

Відомо, що вранці правоохоронці взяли під охорону центр Одеси. Такі заходи проводяться з метою не допустити провокацій під час заходів з нагоди вшанування пам'яті жертв трагедії 2 травня 2014 року.

Нагадаємо, раніше в Одеській області поліція відкрила справу через радянський прапор на даху.