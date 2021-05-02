10:54  02 травня
В Україні понад 5 тис. нових хворих на коронавірус й 3 тис. госпіталізованих
14:33  02 травня
У МВС розповіли, як пройшла пасхальна ніч в регіонах
10:02  02 травня
Бойовики на Донбасі 12 разів порушили "тишу" й поранили українського військового
UA | RU
UA | RU
02 травня 2021, 15:09 3

В Одесі затримали чоловіка з комуністичною символікою

02 травня 2021, 15:09 3
Читайте также на русском языке
Вирішується питання про порушення кримінальної справи.
Вирішується питання про порушення кримінальної справи.
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Одесі 2 травня, в день пам'яті жертв трагедії, в центрі міста затримали чоловіка з комуністичною символікою.

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Чоловіка затримали на вулиці Калантаївській. Він був в одязі із зображенням комуністичної символіки.

"Зараз він дає пояснення з цього приводу в відділі поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України", - повідомили в МВС.

За використання забороненої символіки поліція притягає одесита до кримінальної відповідальності Чоловіка зупинили на...

Posted by МВС України on Sunday, May 2, 2021

Відомо, що вранці правоохоронці взяли під охорону центр Одеси. Такі заходи проводяться з метою не допустити провокацій під час заходів з нагоди вшанування пам'яті жертв трагедії 2 травня 2014 року.

Нагадаємо, раніше в Одеській області поліція відкрила справу через радянський прапор на даху.

Україна Одеса поліція правоохоронці комунізм

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Нічого святого. Як Терехов взяв вогонь на себе і все собі зіпсував
Ще три роки чекати. Як довгобуд метро в Дніпрі може обвалити рейтинг Філатова
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Кирило Молчанов
Марунич Дмитро
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua