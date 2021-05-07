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07 мая 2021, 21:04 3

Политсовет "Слуг" рассмотрит поведение Тищенко и может лишить его права голоса – СМИ

07 мая 2021, 21:04 3
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Планируют собраться в мае
Планируют собраться в мае
Фото из открытых источников
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Политсовет "Слуги народа" в мае планирует собраться на заседание, чтобы рассмотреть поведение скандального нардепа Николая Тищенко, который устроил вечеринку в день рождения жены в период локдауна.

Об этом рассказала заместительница главы фракции, нардеп Евгения Кравчук в комментарии изданию OBOZREVATEL, передает RegioNews.

Тищенко может ждать новое наказание. Во фракции сообщили, что заседание политсовета может состояться до 20 мая.

Планируем в мае провести заседание политсовета. Нужно выбрать из состава еще 12 заместителей по разным направлениям – Информационная безопасность, гуманитарная сфера, юридическая, оборонная, инфраструктура. И будет отдельным вопросом рассматриваться поведение Николая Тищенко. Штраф политсовет не выписывает. Но Тищенко член Совета общин, председатель Закарпатской ячейки. Поэтому лишить права голоса его можно только там, - сказала Кравчук.

Как сообщалось, ранее нардеп Верещук заявляла, что вопрос исключения Тищенко из фракции руководство "Слуги народа" не поднимало. Нардеп стал фигурантом очередного карантинного скандала.

Напомним, нардеп Тищенко в локдаун устроил пышное празднование в честь своей жены. Гости вечеринки были без масок и не соблюдали карантинных ограничений.

Впоследствии у "Слуги народа" обещали, что подумают над санкциями до нардепа Тищенко за вечеринку в разгар локдауна. Нужно сначала разобраться в ситуации, считают в партии.

Николай Тищенко нардеп Слуга народа наказание скандал

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