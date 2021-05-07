На Київщині за підозрою в шахрайстві затримали голову Димерської ОТГ та депутата райради

Вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів

Вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів

Фото Генпрокуратури

На Київщині правоохоронці затримали голову однієї з ОТГ і депутата районної ради. Їм оголосили підозру в шахрайстві

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.

В Офісі генпрокурора повідомили, що затримання здійснювалося при процесуальному керівництві Київської обласної прокуратури.

За даними слідства, голова ОТГ разом з депутатом райради та посередником намагалися заволодіти грошима потерпілого, запевнивши, що можуть допомогти вирішити питання з виділенням земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. Надалі вони нібито планували змінити її цільове призначення на землі промислового виробництва для здійснення підприємницької діяльності, хоча насправді не мали наміру цього робити. Свої "послуги" вони оцінили у 2,6 млн грн. Отримати таку суму вони хотіли частинами – 280 тис грн, 800 тис грн та 1,6 млн грн.

Під час одержання посередником другої частини коштів у сумі 800 тис грн їх затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів, - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням Головного управління Нацполіції у Київській області за оперативного супроводу Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області.

В той же час, як повідомив у своєму Telegram-каналі екс-нардеп Ігор Мосійчук, затримані - голова Димерської ОТГ Підкурганний Володимир, депутат Вишгородської районної ради Кожанов Констянтин та посередник Ревенко Максим. Раніше Підкурганний очолював виборчий штаб нардепа від "Слуги народу" Ольги Василевської-Смаглюк.

За інформацією сайту КиевVласть, Володимир Підкурганний раніше працював суддею Вишгородського райсуду. В 2016 році Вища рада юстиції відкрила дисциплінарне провадження стосовно Підкурганного за безпідставне застосування адмінсанкцій проти учасників Майдану в 2013-2014 роках. Пізніше Володимир Підкурганний був звільнений з посади судді Вишгородского райсуду.

В 2020 році Володимир Підкурганний взяв участь у місцевих виборах в Димерську селищну раду від партії "Слуга народа”,став депутатом і був обраний головою Димерської ОТГ.

Як повідомлялося, у січні правоохоронці затримали шахрая, який намагався продати посаду в Офісі президента за $200 тисяч. Зловмисника затримали під час одержання першої частини коштів у сумі 100 тисяч доларів.