У центрі Одеси "замінували" будинок: на газовій трубі виявили гранату

Граната могла вибухнути, якби з квартири хтось вийшов, вважають очевидці подій

Граната могла вибухнути, якби з квартири хтось вийшов, вважають очевидці подій

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В одному з будинків на вулиці Кінній в Одесі жителі виявили предмет, що нагадує бойову гранату - він був прив'язаний до газової труби житлового будинку.

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Думская".

За словами очевидців, вибуховий пристрій було виявлено над квартирою молодої дівчини. Мешканців будинку евакуювали. На місці працювали рятувальники і поліція.

Примотали до квартири дівчини. Якби вона була вдома і виходила, граната, мабуть, вибухнула б. Це навпроти фасадного флігеля, всередині двору. Ми навіть не можемо припустити, кому таке попередження, або це не попередження, ми не знаємо", - зазначила очевидець подій.

О 00:04 вибухотехніки вийшли з дому і почали впускати людей всередину. Під час слідчих дій, мешканців впускали по одному, фотографували та брали свідчення.

Водночас у поліції області повідомили про загрозу вибуху - інформація надійшла на електронну адресу поліції близько 5 години вечора 6 травня. З метою належної перевірки зазначеної інформації на місце події були направлені слідчо-оперативна група територіального відділу поліції, фахівці-вибухотехніки та кінологи.

Раніше повідомлялося, що в Одесі в 15-ти поверховому корпусі клінічного санаторію ім. Пирогова сталася пожежа. По прибуттю на місце події рятувальники евакуйовані 9 осіб з другого поверху санаторію.