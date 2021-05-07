В Киеве проверяют ряд ТЦ и станций метро из-за сообщения о минировании
Полиция Киева проводит проверку информации о минировании торговых центров и станций метро.
Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.
На электронную почту Шевченковского управления полиции поступило письмо о минировании ряда объектов: торговых центров и станций метро. На местах работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи. Правоохранители тщательно обследуют здания и станции метро и прилегающую к ним территорию, - говорится в сообщении.
Также правоохранители работают над установлением личности "минера".
События зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений районных управлений полиции. По результатам проверки им будет предоставлена правовая квалификация.
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