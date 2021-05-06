На Сумщині псевдофельдшер "вакцинував" пенсіонерів ветеринарним препаратом і намагався пограбувати

Правоохоронці роз’яснюють, що вакцинація проводиться тільки в медичних пунктах

Правоохоронці роз’яснюють, що вакцинація проводиться тільки в медичних пунктах

Фото Нацполіції

У Сумській області чоловік під виглядом фельдшера запропонував подружній парі пенсіонерів безплатно вакцинуватися від коронавірусу. Після того, як їм зробили ін'єкцію, вони знепритомніли.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області, передає RegioNews.

Після уколу псевдофельдшер вийшов з дому, почекав, поки подіє препарат, і зайшов назад. У будинку він шукав гроші та цінні речі, але через якийсь час господиня опритомніла. Шахрай почав її бити, намагаючись з'ясувати, де знаходяться гроші, але пенсіонерка була не в змозі нормально розмовляти. Чоловік влаштував пожежу в будинку, а сам покинув місце злочину на велосипеді.

Пенсіонерів врятували сусіди.

Пожежу загасили, викликали швидку і міліцію. Шахраєм виявився 54-річний раніше судимий житель сусіднього села. Для "вакцинації" він скористався ветеринарними препаратами, купленими 2 роки тому.

Псевдофельдшеру загрожує 12 років в'язниці. Правоохоронці після цього випадку роз'яснили пенсіонерам, що вакцинація проводиться тільки в медичних пунктах.

Як повідомлялося, в Україні щеплення від коронавірусу отримали майже 784 тисячі осіб. Серед лідерів з вакцинації - Київ та Дніпропетровська область.