На Миколаївщині кинули гранату на подвір’я будинку: поліція відкрила справу
В результаті вибуху пошкоджено шибки будинку
В результаті вибуху пошкоджено шибки будинку
Сьогодні, 6 травня, вночі до правоохоронців звернулася 57-річна жінка, яка повідомила, що на її подвір’ї пролунав вибух. Внаслідок вибуху сама домовласниця не постраждала.
Як передає RegioNews, про це повідомляє поліція області.
З місця події співробітники вибухотехнічної служби та слідчо-оперативної групи вилучили уламки, попередньо від РГД-5, які направили на експертизу", - йдеться у повідомленні.
За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 296 КК України "Хуліганство" та проводять розслідування. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.
Раніше повідомлялось, що депутату Новокаховської міськради кинули гранату на подвір’я будинку.
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