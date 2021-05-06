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06 травня 2021, 13:19 876

На Миколаївщині кинули гранату на подвір’я будинку: поліція відкрила справу

06 травня 2021, 13:19 876
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В результаті вибуху пошкоджено шибки будинку
В результаті вибуху пошкоджено шибки будинку
Фото: Нацполіція
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Сьогодні, 6 травня, вночі до правоохоронців звернулася 57-річна жінка, яка повідомила, що на її подвір’ї пролунав вибух. Внаслідок вибуху сама домовласниця не постраждала.

Як передає RegioNews, про це повідомляє поліція області.

З місця події співробітники вибухотехнічної служби та слідчо-оперативної групи вилучили уламки, попередньо від РГД-5, які направили на експертизу", - йдеться у повідомленні.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 296 КК України "Хуліганство" та проводять розслідування. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Раніше повідомлялось, що депутату Новокаховської міськради кинули гранату на подвір’я будинку.

вибух поліція Будинок Граната Миколаївська область

 
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