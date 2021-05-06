На Миколаївщині кинули гранату на подвір’я будинку: поліція відкрила справу

В результаті вибуху пошкоджено шибки будинку

В результаті вибуху пошкоджено шибки будинку

Фото: Нацполіція

Сьогодні, 6 травня, вночі до правоохоронців звернулася 57-річна жінка, яка повідомила, що на її подвір’ї пролунав вибух. Внаслідок вибуху сама домовласниця не постраждала.

Як передає RegioNews, про це повідомляє поліція області.

З місця події співробітники вибухотехнічної служби та слідчо-оперативної групи вилучили уламки, попередньо від РГД-5, які направили на експертизу", - йдеться у повідомленні.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 296 КК України "Хуліганство" та проводять розслідування. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Раніше повідомлялось, що депутату Новокаховської міськради кинули гранату на подвір’я будинку.