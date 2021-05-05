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05 травня 2021, 11:06 322

На Львівщині затримали чоловіка, який стріляв та погрожував поліцейським

05 травня 2021, 11:06 322
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Зловмиснику загрожує покарання - до семи років позбавлення волі
Зловмиснику загрожує покарання - до семи років позбавлення волі
Фото: Нацполіція
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У місті Соснівка Червоноградського району невідомий чоловік здійснив кілька пострілів з пістолета, через що місцеві мешканці викликали поліцію. Побачивши правоохоронців він взявся втікати та погрожувати зброєю.

Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції області.

На місці події правоохоронці встановили, що до вчинення злочину причетний 21-річний мешканець Червонограда, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Зрозумівши, що втекти не вдасться, зловмисник зупинився та скерував на поліцейських пістолет. Один з правоохоронців здійснив попереджувальний постріл з табельної зброї у повітря, після чого втікач був затриманий", - повідомили у поліції.

Поліцейські вилучили у зловмисника споряджений набоями пістолет іноземного виробництва, який скерували на експертизу.

Слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (Хуліганство), ч.1 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей - до семи років позбавлення волі. Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що дві людини госпіталізовані з травмами внаслідок стрілянини в Києві.

стрілянина кримінальна справа поліція правоохоронці пістолет

 
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