На Сумщине псевдофельдшер "вакцинировал" пенсионеров ветеринарным препаратом и пытался ограбить

Правоохранители разъясняют, что вакцинация проводится только в медицинских пунктах

Правоохранители разъясняют, что вакцинация проводится только в медицинских пунктах

Фото Нацполиции

В Сумской области мужчина под видом фельдшера предложил супружеской паре пенсионеров бесплатно вакцинироваться от коронавируса. После того, как им сделали инъекцию, они потеряли сознание.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области, передает RegioNews.

После укола псевдофельдшер вышел из дома, подождал, пока подействует препарат, и зашел обратно. В доме он искал деньги и ценные вещи, но через какое-то время хозяйка очнулась. Мошенник начал ее избивать, пытаясь выяснить, где находятся деньги, но пенсионерка была не в состоянии нормально разговаривать. Мужчина устроил пожар в доме, а сам покинул место преступления на велосипеде.

Пенсионеров спасли соседи.

Пожар потушили, вызвали скорую и милицию. Мошенником оказался 54-летний ранее судимый житель соседнего села. Для "вакцинации" он воспользовался ветеринарными препаратами, купленными 2 года назад.

Псевдофельдшеру грозит 12 лет тюрьмы. Правоохранители после этого случая разъяснили пенсионерам, что вакцинация проводится только в медицинских пунктах.

Как сообщалось, в Украине прививки от коронавируса получили почти 784 тысячи человек. Среди лидеров по вакцинации - Киев и Днепропетровская область.