Из-за масштабного пожара в Виннице открыто дело

Полиция пытается идентифицировать женщину, тело которой нашли после пожара

Полиция пытается идентифицировать женщину, тело которой нашли после пожара

Фото Нацполиции

Об этом сообщает пресс-служба полиции области, передает RegioNews.

Полицейские ограничили доступ к зданию и обеспечивают охрану публичной безопасности. После ликвидации огня спасатели нашли тело женщины. Ее пытаются идентифицировать.

По факту возникновения пожара следствием начато уголовное производство по ч. 2 ст. 270 УКУ (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), за что предусмотрено до 8 лет лишения свободы.

Как сообщалось, сегодня случился масштабный пожар в Виннице: горел офисный центр, есть жертва. Из-за большой площади пожара и сильного ветра огонь перекинулся на складские помещения.