Из-за масштабного пожара в Виннице открыто дело
Полиция открыла дело из-за масштабного пожара в Виннице. Правоохранители расследуют нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области, передает RegioNews.
Полицейские ограничили доступ к зданию и обеспечивают охрану публичной безопасности. После ликвидации огня спасатели нашли тело женщины. Ее пытаются идентифицировать.
По факту возникновения пожара следствием начато уголовное производство по ч. 2 ст. 270 УКУ (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), за что предусмотрено до 8 лет лишения свободы.
Как сообщалось, сегодня случился масштабный пожар в Виннице: горел офисный центр, есть жертва. Из-за большой площади пожара и сильного ветра огонь перекинулся на складские помещения.