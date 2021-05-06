08:59  05 мая
В Украине резкий спад заболеваемости COVID-19: что известно
15:19  06 мая
Масштабный пожар в Виннице: горит офисный центр, есть жертва
08:11  06 мая
Обострение на Донбассе: за сутки зафиксировано 19 нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
06 мая 2021, 16:41 6

Из-за масштабного пожара в Виннице открыто дело

06 мая 2021, 16:41 6
Читайте також українською мовою
Полиция пытается идентифицировать женщину, тело которой нашли после пожара
Полиция пытается идентифицировать женщину, тело которой нашли после пожара
Фото Нацполиции
Читайте також
українською мовою

Полиция открыла дело из-за масштабного пожара в Виннице. Правоохранители расследуют нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области, передает RegioNews.

Полицейские ограничили доступ к зданию и обеспечивают охрану публичной безопасности. После ликвидации огня спасатели нашли тело женщины. Ее пытаются идентифицировать.

По факту возникновения пожара следствием начато уголовное производство по ч. 2 ст. 270 УКУ (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), за что предусмотрено до 8 лет лишения свободы.

Как сообщалось, сегодня случился масштабный пожар в Виннице: горел офисный центр, есть жертва. Из-за большой площади пожара и сильного ветра огонь перекинулся на складские помещения.

пожар Винница ГСЧС спасатели полиция жертва

На трассе под Харьковом на ходу загорелась фура
06 мая 2021, 14:16
На Николаевщине бросили гранату во двор дома: полиция открыла дело
06 мая 2021, 13:19
Пожар на Одесчине: два ребенка отравились продуктами горения
06 мая 2021, 09:49
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Ничего святого. Как Терехов взял огонь на себя и все себе испортил
Еще три года ждать. Как долгострой метро в Днепре может обвалить рейтинг Филатова
Все публикации »
Юрий Чевордов
Кирилл Сазонов
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua