Масштабна пожежа у Вінниці: горить офісний центр, є жертва

Через велику площу пожежі та сильний вітер вогонь перекинувся на складські приміщення

Через велику площу пожежі та сильний вітер вогонь перекинувся на складські приміщення

Фото: Facebook

У Вінниці, по вулиці Бевза, 34, в триповерховому офісному центрі виникла масштабна пожежа. На місці пожежі рятувальники виявлили тіло однієї загиблої особи.

Як передає RegioNews, про це повідомляє ДСНС України.

Так, о 12:34 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в офіційних приміщеннях на вул. Бевза, 34 в обласному центрі.

На місці події рятувальники запобігли поширенню вогню на приміщення "Укргазбанку" і кафе, але через сильний вітер вогонь перекинувся на складські приміщення.

Через велику площу пожежі та сильний вітер вогонь швидко поширюється покрівлею споруди на складські приміщення. О 14:11 пожежу локалізовано. На місці пожежі виявлено тіло однієї загиблої особи", - йдеться у повідомленні.

До боротьби з вогнем від ДСНС залучено 60 осіб особового складу та 13 одиниць спецтехніки.

Причини загоряння встановлюють.

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