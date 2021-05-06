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06 травня 2021, 09:49 151

Пожежа на Одещині: дві дитини отруїлися продуктами горіння

06 травня 2021, 09:49 151
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Стан здоров'я дітей - середньої тяжкості
Стан здоров'я дітей - середньої тяжкості
Фото: Facebook
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В результаті пожежі, яка трапилася в житловому будинку села Олексіївка Одеської області постраждали діти: два хлопчики отруїлися продуктами горіння.

Як передає RegioNews, про це передавати у пресслужбі ГУ ДСНС в Одеській області.

Виклик про пожежу надійшов рятувальникам у середу, 5 травня, о 21:53. Горів дах одноповерхового будинку. Вогонь вдалося загасити через півтори години - о 23:19. В результаті пожежі продуктами горіння отруїлися двоє хлопчиків - 5 і 6 років. Їх госпіталізували.

Стан здоров'я дітей - середньої тяжкості. Причину пожежі та збитки встановлюють", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Одесі в 15-ти поверховому корпусі клінічного санаторію ім. Пирогова сталася пожежа. По прибуттю на місце події рятувальники евакуйовані 9 осіб з другого поверху санаторію.

Одеса пожежа рятувальники ДСНС діти

 
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