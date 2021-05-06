На трасі під Харковом на ходу загорілася фура
Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються
Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються
На трасі Харків - Охтирка, в районі села Горького Богодухівського району, під час руху загорівся вантажний автомобіль DAF.
Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.
06 травня о 12:03 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в кабіні фури "DAF”, що загорілась під час руху. До місця події негайно виїхали 2 відділення рятувальників на автоцистернах", - йдеться у повідомленні.
На момент їх прибуття вогнем була повністю охоплена кабіна вантажівки на площі близько 5 кв.м. Вогонь вдалось локалізувати о 12:27 та ліквідувати о 12:35.
Постраждалих немає. Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються.
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