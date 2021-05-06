08:59  05 травня
В Україні різкий спад захворюваності COVID-19: що відомо
08:41  06 травня
У Києві відновили роботу ярмарків: за дотриманням карантину пильнуватимуть інспектори
08:11  06 травня
Загострення на Донбасі: за добу зафіксовано 19 порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
06 травня 2021, 14:16 392

На трасі під Харковом на ходу загорілася фура

06 травня 2021, 14:16 392
Читайте также на русском языке
Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються
Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На трасі Харків - Охтирка, в районі села Горького Богодухівського району, під час руху загорівся вантажний автомобіль DAF.

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

06 травня о 12:03 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в кабіні фури "DAF”, що загорілась під час руху. До місця події негайно виїхали 2 відділення рятувальників на автоцистернах", - йдеться у повідомленні.

На момент їх прибуття вогнем була повністю охоплена кабіна вантажівки на площі близько 5 кв.м. Вогонь вдалось локалізувати о 12:27 та ліквідувати о 12:35.

Постраждалих немає. Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються.

Нагадаємо, 29 квітня у столиці дотла згорів автобус.

пожежа рятувальники ДСНС Харківська область Фура

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Нічого святого. Як Терехов взяв вогонь на себе і все собі зіпсував
Ще три роки чекати. Як довгобуд метро в Дніпрі може обвалити рейтинг Філатова
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Володимир Фесенко
Кирило Молчанов
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram