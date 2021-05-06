08:59  05 травня
В Україні різкий спад захворюваності COVID-19: що відомо
08:41  06 травня
У Києві відновили роботу ярмарків: за дотриманням карантину пильнуватимуть інспектори
08:11  06 травня
Загострення на Донбасі: за добу зафіксовано 19 порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
06 травня 2021, 13:23 6

"Укрзалізниця" з червня почне відновлювати міжнародні пасажирські перевезення

06 травня 2021, 13:23 6
Читайте также на русском языке
Уже є домовленості про сполучення з Австрією та Угорщиною
Уже є домовленості про сполучення з Австрією та Угорщиною
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

"Укрзалізниця" планує з червня почати відновлення міжнародних пасажирських перевезень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт "Укрзалізниці".

Зокрема, вже досягнуто попередніх домовленостей про відновлення залізничного сполучення з Австрією та Угорщиною. Крім того, тривають переговори з PKP Intercity та польською залізницею щодо відновлення швидкісного сполучення між країнами.

На сьогодні в Україні та сусідніх країнах спостерігається стабілізація ситуації з поширенням коронавірусної інфекції. Це дає змогу вести переговори із залізничними адміністраціями країн-сусідів про відновлення міжнародних маршрутів. Минулого тижня оглянули готовність інфраструктури на заході країни, яка межує з країнами Європи. Тут ми розпочали низку проектів та робіт. Тому можу з упевненістю сказати, що "Укрзалізниця" готова до відновлення цих перевезень, - цитує пресслужба відомства в. о. голови компанії Івана Юрика.

За даними компанії, "Укрзалізниця" вже отримала погодження курсування безпересадкових вагонів Київ - Відень із червня. У планах, крім цього, - відновити поїзди, що курсують за маршрутом Чоп - Захонь (Угорщина). У повідомленні зазначено, що після відновлення міжнародного пасажирського сполучення пасажири також зможуть придбати квитки до Білорусі й назад онлайн.

При цьому Юрик наголосив, що на міжнародних маршрутах буде посилений контроль за дотриманням протиепідеміологічних заходів.

Як повідомлялося, 5 травня "Укрзалізниця" відновила сполучення на Житомирщині. Це був останній регіон, де діяли обмеження на посадку і висадку пасажирів.

Раніше ТСК Верховної ради вирішила звільнити керівництво і Наглядову раду "Укрзалізниці". Голова ТСК зазначила, що "терпець увірвався".

Укрзализныця транспорт карантин пасажирські перевезення залізниця

СБУ заблокувала нелегальний канал пасажирських перевезень із ОРДЛО
06 травня 2021, 12:19
На Харківщині посадовці "Укрзалізниці" привласнювали зарплати працівників
06 травня 2021, 10:39
На Одещині вщент згорів пасажирський автобус - ДСНС
05 травня 2021, 15:29
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Нічого святого. Як Терехов взяв вогонь на себе і все собі зіпсував
Ще три роки чекати. Як довгобуд метро в Дніпрі може обвалити рейтинг Філатова
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Володимир Фесенко
Кирило Молчанов
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram