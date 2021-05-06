"Укрзалізниця" з червня почне відновлювати міжнародні пасажирські перевезення

Уже є домовленості про сполучення з Австрією та Угорщиною

Уже є домовленості про сполучення з Австрією та Угорщиною

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт "Укрзалізниці".

Зокрема, вже досягнуто попередніх домовленостей про відновлення залізничного сполучення з Австрією та Угорщиною. Крім того, тривають переговори з PKP Intercity та польською залізницею щодо відновлення швидкісного сполучення між країнами.

На сьогодні в Україні та сусідніх країнах спостерігається стабілізація ситуації з поширенням коронавірусної інфекції. Це дає змогу вести переговори із залізничними адміністраціями країн-сусідів про відновлення міжнародних маршрутів. Минулого тижня оглянули готовність інфраструктури на заході країни, яка межує з країнами Європи. Тут ми розпочали низку проектів та робіт. Тому можу з упевненістю сказати, що "Укрзалізниця" готова до відновлення цих перевезень, - цитує пресслужба відомства в. о. голови компанії Івана Юрика.

За даними компанії, "Укрзалізниця" вже отримала погодження курсування безпересадкових вагонів Київ - Відень із червня. У планах, крім цього, - відновити поїзди, що курсують за маршрутом Чоп - Захонь (Угорщина). У повідомленні зазначено, що після відновлення міжнародного пасажирського сполучення пасажири також зможуть придбати квитки до Білорусі й назад онлайн.

При цьому Юрик наголосив, що на міжнародних маршрутах буде посилений контроль за дотриманням протиепідеміологічних заходів.

Як повідомлялося, 5 травня "Укрзалізниця" відновила сполучення на Житомирщині. Це був останній регіон, де діяли обмеження на посадку і висадку пасажирів.

Раніше ТСК Верховної ради вирішила звільнити керівництво і Наглядову раду "Укрзалізниці". Голова ТСК зазначила, що "терпець увірвався".