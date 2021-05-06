"Укрзализныця" с июня начнет восстанавливать международные пассажирские перевозки

Уже есть договоренности о сообщении с Австрией и Венгрией

Уже есть договоренности о сообщении с Австрией и Венгрией

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт "Укрзализныци".

В частности, уже достигнуты предварительные договоренности о возобновлении железнодорожного сообщения с Австрией и Венгрией. Кроме того, продолжаются переговоры с PKP Intercity и польской железной дорогой о возобновлении скоростного сообщения между странами.

На сегодня в Украине и соседних странах наблюдается стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Это позволяет вести переговоры с железнодорожными администрациями стран-соседей о возобновлении международных маршрутов. На прошлой неделе осмотрели готовность инфраструктуры на западе страны, которая граничит со странами Европы. Здесь мы начали ряд проектов и работ. Поэтому могу с уверенностью сказать, что "Укрзализныця" готова к возобновлению этих перевозок, - цитирует пресс-служба ведомства и. о. главы компании Ивана Юрика.

По данным компании, "Укрзализныця" уже получила согласование курсирования беспересадочных вагонов Киев - Вена с июня. В планах, кроме этого, - восстановить поезда, курсирующие по маршруту Чоп-Захонь (Венгрия). В сообщении указано, что после возобновления международного пассажирского сообщения пассажиры также смогут приобрести билеты в Беларусь и обратно онлайн.

При этом Юрик отметил, что на международных маршрутах будет усилен контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер.

Как сообщалось, 5 мая "Укрзализныця" возобновила сообщение на Житомирщине. Это был последний регион, где действовали ограничения на посадку и высадку пассажиров.

Раньше ВСК Верховной Рады решила уволить руководство и наблюдательный совет "Укрзализныци". Председатель ВСК отметила, что "терпение лопнуло".