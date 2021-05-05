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05 травня 2021, 15:29 268

На Одещині вщент згорів пасажирський автобус - ДСНС

05 травня 2021, 15:29 268
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Причина спалаху поки не встановлена
Фото: ДСНС
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На трасі Одеса-Київ прямо на ходу загорівся двоповерховий пасажирський автобус. Попередньо, обійшлось без жертв.

Як передає RegioNews, про це повідомляє ДСНС України.

05 травня о 14:06 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про загорання автобусу Еколай у с. Ревове 361 км. автошляху Київ-Одесса Ширяївського району", - йдеться у повідомленні.

По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили загорання відкритим полум'ям маршрутного автобусу Одеса - Київ.

Пасажири вийшли з автобусу самостійно.

Наразі рух транспорту на трасі уповільнено, утворився затор.

Нагадаємо, 29 квітня у столиці дотла згорів автобус.

транспорт автобус пасажир рятувальники ДСНС

 
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