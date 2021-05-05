На Одещині вщент згорів пасажирський автобус - ДСНС
Причина спалаху поки не встановлена
Причина спалаху поки не встановлена
На трасі Одеса-Київ прямо на ходу загорівся двоповерховий пасажирський автобус. Попередньо, обійшлось без жертв.
Як передає RegioNews, про це повідомляє ДСНС України.
05 травня о 14:06 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про загорання автобусу Еколай у с. Ревове 361 км. автошляху Київ-Одесса Ширяївського району", - йдеться у повідомленні.
По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили загорання відкритим полум'ям маршрутного автобусу Одеса - Київ.
Пасажири вийшли з автобусу самостійно.
Наразі рух транспорту на трасі уповільнено, утворився затор.
Нагадаємо, 29 квітня у столиці дотла згорів автобус.
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