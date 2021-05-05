"Укрзалізниця" відновила сполучення на Житомирщині
Це був останній регіон, де діяли обмеження на посадку і висадку пасажирів
Це був останній регіон, де діяли обмеження на посадку і висадку пасажирів
Починаючи від сьогодні, 5 травня, "Укрзалізниця" відновлює посадку та висадку на станціях Житомирської області.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
У зв'язку з цим, Укрзалізниця оперативно відкриває висадку-посадку, а також проїзних документів до/від станцій Житомир, Коростень, Бердичів, Чуднів-Волинський, Печанівка, Малин, Яблунець, Радулино, Новоград-Волинський, Білокоровичи, Олевськ", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, мова йде про такі потяги:
- №13/14 Київ - Солотвино;
- №29/30 Київ - Ужгород;
- №43/44 Івано-Франківськ - Київ;
- №45/46 Ужгород - Лисичанськ;
- №58/57 Ковель - Одеса;
- №88/87 Ковель - Новоолексіївка;
- №98/97 Ковель - Київ;
- №134/133 Миколаїв - Рахів;
- №142/141 Львів - Бахмут;
- №188/187 Ковель - Миколаїв;
- №743/744 Київ - Львів.
Тепер всі потяги в країні курсують за графіком, оскільки немає жодних карантинних обмежень у залізничному сполученні.
Нагадаємо, у Житомирській області скасували "червону” зону карантину.
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Нічого святого. Як Терехов взяв вогонь на себе і все собі зіпсував
Ще три роки чекати. Як довгобуд метро в Дніпрі може обвалити рейтинг Філатова