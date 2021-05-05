"Укрзалізниця" відновила сполучення на Житомирщині

Це був останній регіон, де діяли обмеження на посадку і висадку пасажирів

Це був останній регіон, де діяли обмеження на посадку і висадку пасажирів

Фото: з відкритих джерел

Починаючи від сьогодні, 5 травня, "Укрзалізниця" відновлює посадку та висадку на станціях Житомирської області.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці". У зв'язку з цим, Укрзалізниця оперативно відкриває висадку-посадку, а також проїзних документів до/від станцій Житомир, Коростень, Бердичів, Чуднів-Волинський, Печанівка, Малин, Яблунець, Радулино, Новоград-Волинський, Білокоровичи, Олевськ", - йдеться у повідомленні. Зокрема, мова йде про такі потяги: №13/14 Київ - Солотвино;

№29/30 Київ - Ужгород;

№43/44 Івано-Франківськ - Київ;

№45/46 Ужгород - Лисичанськ;

№58/57 Ковель - Одеса;

№88/87 Ковель - Новоолексіївка;

№98/97 Ковель - Київ;

№134/133 Миколаїв - Рахів;

№142/141 Львів - Бахмут;

№188/187 Ковель - Миколаїв;

№743/744 Київ - Львів. Тепер всі потяги в країні курсують за графіком, оскільки немає жодних карантинних обмежень у залізничному сполученні. Нагадаємо, у Житомирській області скасували "червону” зону карантину.

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