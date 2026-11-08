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08 листопада 2026, 13:27

Росія атакувала рятувальників у Комишувасі, де під завалами ще можуть бути люди

08 листопада 2026, 13:27
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Фото: ДСНС Запоріжжя
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Вранці 8 листопада російський FPV-дрон атакував рятувальників ДСНС, які проводять аварійно-рятувальні роботи в селищі Комишуваха Запорізької області

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Унаслідок удару пошкоджено спеціальну рятувальну техніку. На щастя, особовий склад не постраждав.

За словами президента Володимира Зеленського, атака сталася на місці авіаудару по укриттю, де вже сьому добу тривають пошуково-рятувальні роботи.

Глава держави назвав атаку росіян по рятувальниках проявом цинізму та жорстокості.

"Сьогодні зранку росіяни атакували FPV-дроном Комишуваху, де вже сьому добу тривають аварійно-рятувальні роботи після удару авіабомб, який забрав життя 55 людей, і, на жаль, під завалами ще можуть залишатися люди. Абсолютний цинізм і жорстокість", – наголосив він.

Нагадаємо, 2 листопада російські війська скинули 9 авіабомб на підземну школу в Комишувасі, яка використовувалася як пункт незламності. Удар стався в момент, коли люди отримували гуманітарну допомогу. Відомо про 55 загиблих.

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Запорізька область Камишеваха рятувальники атака російська армія
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