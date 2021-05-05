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05 травня 2021, 11:54 796

Арешт "труби Медведчука": в НАБУ завершили розслідування

05 травня 2021, 11:54 796
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Слідство встановило, що експерт свідомо виклала висновки в інтересах приватного суб'єкта господарювання
Слідство встановило, що експерт свідомо виклала висновки в інтересах приватного суб'єкта господарювання
Фото: з відкритих джерел
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НАБУ та САП завершили розслідування дій експерта, на підставі недостовірного висновку якої суд відмовив у визнанні права власності на частину нафтопродуктопроводів "Самара - Західний напрямок" за державою.

Як повідомляє RegioNews, про це йдеться в повідомленні пресслужби НАБУ.

Підозрювана склала завідомо недостовірний висновок, що став підставою для винесення рішення Господарського суду Рівненської області, який у серпні 2017 року відмовив у визнанні права власності на частину нафтопродуктопроводів "Самара – Західний напрямок" за державою", - йдеться у повідомленні.

Детективи встановили, що експерт свідомо виклала висновки в інтересах приватного суб’єкта господарювання. Таким чином ТОВ "Прикарпатзахідтранс" на підставі судового рішення, що базувалося на завідомо неправдивому висновку експерта, безпідставно отримало у власність частину магістрального нафтопродуктпроводу "Самара – Західний напрямок", яке має важливе народногосподарське та оборонне значення.

1 травня підозрюваній відкрили матеріали слідства для ознайомлення. Її дії кваліфіковані за ч.3 ст.365-2, ч.2 ст.384 КК України (зловживання службовими повноваженнями як особою, яка надає послуги експерта та у складанні неправдивого висновку експерта в суді). Їй повідомили про підозру ще у лютому.

Як відомо, 24 лютого суд наклав арешт на "трубу Медведчука", її передадуть під контроль держави. Слідство розслідує кримінальну справу за фактом незаконного виведення нафтопроводу з державної власності.

Раніше, 19 лютого, рішенням РНБО введені санкції проти Віктора Медведчука і Оксани Марченко. Санкції вводяться в розслідуванні СБУ з фінансування тероризму.

20 лютого, президент Зеленський підписав указ про санкції проти Медведчука і Марченко.

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