Арешт "труби Медведчука": в НАБУ завершили розслідування

Слідство встановило, що експерт свідомо виклала висновки в інтересах приватного суб'єкта господарювання

Слідство встановило, що експерт свідомо виклала висновки в інтересах приватного суб'єкта господарювання

Фото: з відкритих джерел

НАБУ та САП завершили розслідування дій експерта, на підставі недостовірного висновку якої суд відмовив у визнанні права власності на частину нафтопродуктопроводів "Самара - Західний напрямок" за державою.

Як повідомляє RegioNews, про це йдеться в повідомленні пресслужби НАБУ.

Підозрювана склала завідомо недостовірний висновок, що став підставою для винесення рішення Господарського суду Рівненської області, який у серпні 2017 року відмовив у визнанні права власності на частину нафтопродуктопроводів "Самара – Західний напрямок" за державою", - йдеться у повідомленні.

Детективи встановили, що експерт свідомо виклала висновки в інтересах приватного суб’єкта господарювання. Таким чином ТОВ "Прикарпатзахідтранс" на підставі судового рішення, що базувалося на завідомо неправдивому висновку експерта, безпідставно отримало у власність частину магістрального нафтопродуктпроводу "Самара – Західний напрямок", яке має важливе народногосподарське та оборонне значення.

1 травня підозрюваній відкрили матеріали слідства для ознайомлення. Її дії кваліфіковані за ч.3 ст.365-2, ч.2 ст.384 КК України (зловживання службовими повноваженнями як особою, яка надає послуги експерта та у складанні неправдивого висновку експерта в суді). Їй повідомили про підозру ще у лютому.

Як відомо, 24 лютого суд наклав арешт на "трубу Медведчука", її передадуть під контроль держави. Слідство розслідує кримінальну справу за фактом незаконного виведення нафтопроводу з державної власності.

Раніше, 19 лютого, рішенням РНБО введені санкції проти Віктора Медведчука і Оксани Марченко. Санкції вводяться в розслідуванні СБУ з фінансування тероризму.

20 лютого, президент Зеленський підписав указ про санкції проти Медведчука і Марченко.