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06 травня 2021, 10:44 10

Від сьогодні стартує реєстрація на додаткову сесію ЗНО

06 травня 2021, 10:44 10
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Для реєстрації потрібно підготувати пакет документів
Для реєстрації потрібно підготувати пакет документів
Фото з відкритих джерел
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Реєстрація для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2021 року триватиме з 6 до 18 травня.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО), передає RegioNews.

Для реєстрації на додаткову сесію потрібно створити і заповнити реєстраційну картку на сайті УЦОЯО в рубриці "ЗНО/ДПА".

Для реєстрації також необхідно підготувати комплект документів і подати його особі, відповідальній за реєстрацію у навчальному закладі або скерувати його до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти (для випускників минулих років).

Право на реєстрацію в цей період мають особи, які:

- не змогли зареєструватися під час основного періоду реєстрації і проживають на території, на якій встановлено карантин, режим надзвичайної ситуації або надзвичайного стану;

- брали участь в АТО або в заходах щодо стримування збройної агресії РФ на Донбасі, або належать до категорії осіб із непідконтрольних територій і не зареєстровані для участі в зовнішньому оцінюванні в основний період;

- проживають на тимчасово окупованих територіях або переселилися з них і не зареєструвалися в основний період реєстрації;

- за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах;

- мають проходити державну підсумкову атестацію у формі ЗНО, але з поважних причин не змогли зареєструватися в основний період реєстрації.

Як повідомлялося, пробне ЗНО у Києві та на Миколаївщині перенесли на 15 травня.

Також Зеленський підписав закон, який звільняє випускників від проходження ДПА. Вони мають можливість пройти її за власним бажанням у форматі ЗНО.

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