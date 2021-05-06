С сегодняшнего дня стартует регистрация на дополнительную сессию ВНО

Для регистрации нужно подготовить пакет документов

Для регистрации нужно подготовить пакет документов

Фото из открытых источников

Регистрация для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания (ВНО) 2021 года продлится с 6 по 18 мая.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО), передает RegioNews.

Для регистрации на дополнительную сессию нужно создать и заполнить регистрационную карточку на сайте УЦОКО в рубрике "ВНО/ГИА".

Для регистрации также необходимо подготовить комплект документов и подать его лицу, ответственному за регистрацию в учебном заведении или направить его в соответствующий региональный центр оценивания качества образования (для выпускников прошлых лет).

Право на регистрацию в этот период имеют лица, которые:

- не смогли зарегистрироваться во время основного периода регистрации и проживают на территории, на которой установлен карантин, режим чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения;

- принимали участие в АТО или в мероприятиях по сдерживанию вооруженной агрессии РФ на Донбассе, или относятся к категории лиц с неподконтрольных территорий и не зарегистрированы для участия во внешнем оценивании в основной период;

- проживают на временно оккупированных территориях или переселились из них и не зарегистрировались в основной период регистрации;

- по решению судов находятся в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах;

- должны проходить государственную итоговую аттестацию в форме ВНО, но по уважительным причинам не смогли зарегистрироваться в основной период регистрации.

Как сообщалось, пробное ВНО в Киеве и Николаевской области перенесли на 15 мая.

Также Зеленский подписал закон, освобождающий выпускников от прохождения ГИА. Они имеют возможность пройти ее по собственному желанию в формате ВНО.