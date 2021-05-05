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05 травня 2021, 16:39 7

У КМДА розповіли, коли в Києві закінчиться навчальний рік

05 травня 2021, 16:39 7
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Стала відома точна дата, до якої школярі сидітимуть за партами
Стала відома точна дата, до якої школярі сидітимуть за партами
Фото: із відкритих джерел
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Цього року у школах Києва навчальний процес буде тривати до 28 травня включно.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомила директор департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян, передає RegioNews.

Відповідаючи на запитання, чи продовжать навчальний рік через карантин, вона заявила, що згідно із законодавством, він триває до 1 липня.

Однак навчальний рік "як сидіння за партами в місті Києві триватиме до завершення травня – до 28 травня включно".

У червні триває державна підсумкова атестація для випускних класів, до яких мають відношення і дев'яті класи, і четверті, які цього року звільнені від державної підсумкової атестації. А також державна підсумкова атестація у вигляді ЗНО для 11-х класів... З 31 травня по 11 червня ми рекомендували закладам освіти проводити групові індивідуальні заняття у разі потреби – або підтягнути дитину за знаннями, або розвинути її знання з певного предмета", - сказала Фіданян.

Нагадаємо, раніше у Кличка сказали, чи навчатимуться столичні школярі влітку.

Київ КМДА школа навчання карантин ученики

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