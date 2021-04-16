Пробне ЗНО у Києві та на Миколаївщині перенесли на 15 травня
Український центр з оцінювання якості освіти вирішив перенести проведення пробного ЗНО у Києві та у Миколаївській області на 15 травня через продовження карантинних обмежень.
Про це повідомили в Міносвіти, передає RegioNews.
На Чернігівщині пробне тестування пройде 24 квітня.
Так, учасники пробного ЗНО з Києва або Миколаївської області зможуть до 28 квітня внести свої відповіді на завдання "бонусних" тестів до спеціального сервісу з визначення результатів та отримати їх результати 30 квітня.
Після тестування 15 травня, учасники зможуть до 18 травня внести свої відповіді на завдання тесту, для проходження якого зареєструвалися, до спеціального сервісу з визначення результатів.
За інформацією Міносвіти, результати виконання тесту учасники пробного ЗНО з Києва та Миколаївщини отримають 19 травня.
Як повідомлялося раніше, у Чернігівській області та Києві вирішили перенести пробне ЗНО. Перенесення пов’язане із складною епідеміологічною ситуацією.
Також у Миколаївській області перенесли пробне ЗНО.
Також стало відомо, що 10 квітня на пробне ЗНО явка склала понад 90%. В Центрі оцінювання якості освіти констатували, що тестування пройшло успішно.