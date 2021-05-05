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05 травня 2021, 18:38 2

В МОЗ пояснили, що робити публічним особам, яким відмовили у вакцинації

05 травня 2021, 18:38 2
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Потрібно знову стати в чергу
Потрібно знову стати в чергу
Фото з відкритих джерел
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Публічні особи, які записувались на вакцинацію від коронавірусу, але отримали повідомлення про знищення їх персональних даних, мають знову стати у чергу.

Про це повідомив головний санлікар Віктор Ляшко у коментарі "Українській правді", передає RegioNews.

Сьогодні отримав багато запитань, що робити тим, хто записувався як публічний діяч на вакцинацію і отримав повідомлення про знищення даних, отож

записатися через Портал "Дія" чи його мобільний застосунок у лист очікування, або ж через через контакт-центр МОЗ 0 800 60 20 19 на вакцинацію, якщо раніше цього не зробили (хто зареєструвався раніше, повторно проходити процедуру реєстрації не потрібно), - пояснив Ляшко.

Ляшко нагадав, що залишкові дози вакцин більше не можуть використовувати для щеплення публічних осіб. Відповідно до Закону "Про захист персональних даних", необхідно було знищити персональні дані публічних діячів, про що ті і отримали смс-повідомлення.

Водночас ті публічні особи, які вже встигли вакцинуватись від коронавірусу, зможуть отримати і другу дозу відповідних препаратів.

Як повідомлялося, МОЗ видалив дані публічних осіб, які записались на COVID-вакцинацію. Раніше в Україні скасували вакцинацію поза чергою залишковими дозами вакцини.

вакцинація Віктор Ляшко Дія черги МОЗ

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