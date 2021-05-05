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05 травня 2021, 13:29 4

В українській армії – 83-тя смерть від коронавірусу від початку пандемії

05 травня 2021, 13:29 4
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За минулу добу зареєстровано два нових випадки захворювання на COVID-19
За минулу добу зареєстровано два нових випадки захворювання на COVID-19
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У Збройних Силах України зареєстровано 83-й летальний випадок від ускладнень, викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19.

Про це йдеться у повідомленні Командування Медсил ЗСУ, передає RegioNews.

Як зазначається, військовослужбовець перебував на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону. Незважаючи на проведену терапію, стан здоров’я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали.

У Медсилах повідомили, що за минулу добу зареєстровано два нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Із них до закладу охорони здоров’я госпіталізовано одну особу.

Станом на 10.00 05 травня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 1 272 особи.

Всього за час пандемії у ЗСУ одужали 23 412 осіб.

На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 243 особи.

Також у командуванні Медсил ЗСУ інформують про перебіг вакцинації від COVID-19.

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 47 095 осіб отримали 1 дозу вакцини.З них 3 200 військових медиків, - йдеться в повідомленні.

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Posted by Командування Медичних сил Збройних Сил України on Wednesday, May 5, 2021

Як повідомлялося, в Україні різкий спад захворюваності COVID-19: що відомо. Найбільше нових випадків у Харківській та Донецькій областях.

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