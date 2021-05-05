В українській армії – 83-тя смерть від коронавірусу від початку пандемії
У Збройних Силах України зареєстровано 83-й летальний випадок від ускладнень, викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19.
Про це йдеться у повідомленні Командування Медсил ЗСУ, передає RegioNews.
Як зазначається, військовослужбовець перебував на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону. Незважаючи на проведену терапію, стан здоров’я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали.
У Медсилах повідомили, що за минулу добу зареєстровано два нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Із них до закладу охорони здоров’я госпіталізовано одну особу.
Станом на 10.00 05 травня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 1 272 особи.
Всього за час пандемії у ЗСУ одужали 23 412 осіб.
На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 243 особи.
Також у командуванні Медсил ЗСУ інформують про перебіг вакцинації від COVID-19.
Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 47 095 осіб отримали 1 дозу вакцини.З них 3 200 військових медиків, - йдеться в повідомленні.
Епідемічна обстановка в Збройних Силах України. У Збройних Силах України тривають планові заходи щодо недопущення...Posted by Командування Медичних сил Збройних Сил України on Wednesday, May 5, 2021
Як повідомлялося, в Україні різкий спад захворюваності COVID-19: що відомо. Найбільше нових випадків у Харківській та Донецькій областях.