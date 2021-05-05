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05 мая 2021, 18:38 3

В Минздраве объяснили, что делать публичным лицам, которым отказали в вакцинации

05 мая 2021, 18:38 3
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Нужно снова встать в очередь
Нужно снова встать в очередь
Фото из открытых источников
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Публичные лица, которые записывались на вакцинацию от коронавируса, но получили сообщение об уничтожении их персональных данных, должны снова встать в очередь.

Об этом сообщил главный санврач Виктор Ляшко в комментарии "Украинской правде", передает RegioNews.

Сегодня получил много вопросов, что делать тем, кто записывался как публичный деятель на вакцинацию и получил сообщение об уничтожении данных, итак

записаться через Портал "Дия" или его мобильное приложение в лист ожидания, или же через через контакт-центр Минздрава 0 800 60 20 19 на вакцинацию, если ранее этого не сделали (кто зарегистрировался ранее, повторно проходить процедуру регистрации не требуется), - пояснил Ляшко.

Ляшко напомнил, что остаточные дозы вакцин больше не могут использовать для прививки публичных лиц. Согласно Закону "О защите персональных данных", необходимо было уничтожить персональные данные публичных деятелей, о чем те и получили смс-сообщение.

В то же время те публичные лица, которые уже успели вакцинироваться от коронавируса, смогут получить и вторую дозу соответствующих препаратов.

Как сообщалось, Минздрав удалил данные публичных лиц, которые записались на COVID-вакцинацию. Ранее в Украине отменили вакцинацию вне очереди остаточными дозами вакцины.

вакцинация Виктор Ляшко Дія очереди Минздрав

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