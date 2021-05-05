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05 травня 2021, 17:47 10

МОЗ видалив дані публічних осіб, які записались на COVID-вакцинацію

05 травня 2021, 17:47 10
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Раніше в Україні скасували вакцинацію поза чергою залишковими дозами вакцини
Раніше в Україні скасували вакцинацію поза чергою залишковими дозами вакцини
Фото: із відкритих джерел
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Міністерство охорони здоров’‎я знищило дані публічних осіб, які чекали на отримання щеплення від COVID-19 поза чергою.

Про це повідомила пресслужба МОЗу, передає RegioNews.

У відомстві розповіли, що вакцинація публічних осіб поза чергою залишковими дозами була скасована наказом № 745 від 16 квітня 2021 року. Тоді були внесені зміни до національного плану вакцинації.

Керуючись законом "Про захист персональних даних", департаменти охорони здоров’я областей та Києва знищили персональні дані публічних діячів, які ті надавали під час заповнення форми для запису на щеплення проти COVID-19 залишковими дозами", - йдеться в повідомленні.

У МОЗ стверджують, що тепер надлишковими дозами вакцини можна щеплювати тільки осіб, які визначені у першому та другому етапах вакцинації.

За інформацією ЗМІ, люди, які записалися на вакцинацію залишковими дозами, почали отримувати СМС-повідомлення про те, що їхні персональні дані знищені.

Нагадаємо, раніше стало відомо, коли в Україні почнуть масово щеплювати від Covid-19.

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