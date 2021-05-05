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05 травня 2021, 14:31 9

Україна може набути колективного імунітету лише у 2023 році

05 травня 2021, 14:31 9
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Причина в дефіциті вакцин і низьких темпах вакцинації
Причина в дефіциті вакцин і низьких темпах вакцинації
Фото з відкритих джерел
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Україна ризикує не подолати пандемію COVID-19 у 2022 році і набути колективний імунітет лише у 2023 році, через дефіцит вакцин і вкрай низькі темпи вакцинації.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Дослідження тенденцій вакцинації і затухання хвороби в різних країнах світу провели науковці КПІ та Інституту епідеміології та інфекційних хвороб, ґрунтуючись на головному висновку нещодавньої доповіді McKinsey&Company (When will the COVID-19 pandemic end? McKinsey) про те, що визначальним засобом подолання пандемії COVID-19 є масове щеплення населення.

За умов збереження поточних темпів вакцинації Україна ризикує не подолати пандемію у 2022 році і набути колективний імунітет лише у 2023 році, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Україна належить до країн із високим ризиком затяжного формування колективного імунітету через дефіцит вакцин і вкрай низькі темпи вакцинації - 1,8% однією дозою станом на 1 травня 2021 року.

У дослідженні науковці розділили країни світу на п’ять кластерів.

До першого увійшли США, Ізраїль, Велика Британія, ОАЕ, що досягли найбільших показників вакцинації населення (середній рівень щеплення перевищує 60%), і відповідно наблизилися до формування колективного імунітету в кінці 2-го – на початку 3-го кварталу 2021 року.

До другого кластера увійшла більшість країн Західної Європи та Канада. Вони можуть перейти до моделі колективного імунітету ближче до кінця 2021 р. із затуханням процесу на початку 2022 року, вважають учені.

Третій кластер склали Туреччина, окремі країни Центральної Європи, Марокко та Уругвай. У цих країнах рівень щеплення поки що не перевищує 20%, має місце не суворе дотримання карантинних норм, щоденна захворюваність і далі зростає. Ймовірно, йдеться у дослідженні, ці країни перейдуть до моделі колективного імунітету ближче до середини 2022 року.

Четвертий кластер охоплює країни з високим рівнем захворюваності та повільною вакцинацією. До цієї групи, зокрема, увійшли Україна, Росія, Молдова, Грузія, Бразилія, Мексика, Індія та ряд інших країн. Середній рівень щеплення для країн цього кластера становить 4,5%, для України – 1,8%.

До п’ятого кластера увійшли Австралія, Китай, Аргентина, країни Південно-Східної Азії з порівняно низькими рівнями захворюваності, але і з повільними темпами вакцинування населення. Подолання пандемії в цих країнах може розтягнутися в часі з горизонтом завершення кінець 2022-го – початок 2023 р.

Задля пришвидшення процесу формування колективного імунітету учені рекомендують дотримуватися всіх протиепідемічних заходів з посиленим епідемічним наглядом за COVID-19.

Як повідомлялося сьогодні, у двох областях України не зробили жодного щеплення від COVID-19 за останню добу. До листа очікування на вакцинацію від COVID-19 записалася 514 821 людина.

Учора повідомлялося, що в десяти областях за добу не зробили жодного COVID-щеплення. Вакцинацію в Україні проводили лише 24 мобільні бригади.

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