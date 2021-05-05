У двох областях України не зробили жодного щеплення від COVID-19 за останню добу

До листа очікування на вакцинацію від COVID-19 записалася 514 821 людина

До листа очікування на вакцинацію від COVID-19 записалася 514 821 людина

Фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби, 4 травня, в Україні від коронавірусу було вакциновано 3 425 осіб, водночас у Львівській і Хмельницькій областях не було зроблено жодного щеплення.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

3 425 людей щеплено проти COVID-19 за добу 4 травня 2021 року в Україні. 759 434 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали одну дозу - 759 432 особи, завершили вакцинацію (отримали дві дози) - 303 особи (із них 2 особи отримали одну дозу за кордоном). Щеплення проводилось 73 мобільними бригадами з імунізації та 356 пунктами щеплення, - написав Степанов.

Він зазначив, що лідерами за кількістю щеплених за добу громадян є Дніпропетровська (879 зроблених за добу щеплень), Харківська (384 вакцинації за добу) і Київська (355) області. У місті Києві за добу 4 травня зробили лише 57 щеплень.

В інших же регіонах кількість вакцинованих за добу громадян перебуває в межах від 20 до 289 осіб.

Станом на 4 травня 2021 року до листа очікування на вакцинацію від COVID-19 записалася 514 821 людина, - наголосив міністр.

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