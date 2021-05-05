Украина может приобрести коллективный иммунитет только в 2023 году

Причина в дефиците вакцин и низких темпах вакцинации

Причина в дефиците вакцин и низких темпах вакцинации

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Украина рискует не преодолеть пандемию COVID-19 в 2022 году и приобрести коллективный иммунитет только в 2023 году, из-за дефицита вакцин и крайне низких темпов вакцинации.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

Исследования тенденций вакцинации и затухания болезни в разных странах мира провели ученые КПИ и Института эпидемиологии и инфекционных болезней, основываясь на главном выводе недавнего доклада McKinsey&Company (When will the COVID-19 pandemic end? / McKinsey) о том, что определяющим средством преодоления пандемии COVID-19 является массовая прививка населения.

При сохранении текущих темпов вакцинации Украина рискует не преодолеть пандемию в 2022 году и приобрести коллективный иммунитет только в 2023 году, - говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина относится к странам с высоким риском затяжного формирования коллективного иммунитета из-за дефицита вакцин и крайне низких темпов вакцинации - 1,8% одной дозой по состоянию на 1 мая 2021 года.

В исследовании ученые разделили страны мира на пять кластеров.

В первый вошли США, Израиль, Великобритания, ОАЭ, добившихся наибольших показателей вакцинации населения (средний уровень прививки превышает 60%), и в соответствии приблизились к формированию коллективного иммунитета в конце 2-го – начале 3-го квартала 2021 года.

Во второй кластер вошло большинство стран Западной Европы и Канада. Они могут перейти к модели коллективного иммунитета ближе к концу 2021 г. с затуханием процесса в начале 2022 года, считают ученые.

Третий кластер составили Турция, отдельные страны Центральной Европы, Марокко и Уругвай. В этих странах уровень прививки пока не превышает 20%, имеет место не строгое соблюдение карантинных норм, ежедневная заболеваемость и далее растет. Вероятно, говорится в исследовании, эти страны перейдут к модели коллективного иммунитета ближе к середине 2022 года.

Четвертый кластер охватывает страны с высоким уровнем заболеваемости и медленной вакцинацией. В эту группу, в частности, вошли Украина, Россия, Молдова, Грузия, Бразилия, Мексика, Индия и ряд других стран. Средний уровень прививки для стран этого кластера составляет 4,5%, для Украины – 1,8%.

В пятый кластер вошли Австралия, Китай, Аргентина, страны Юго-Восточной Азии со сравнительно низкими уровнями заболеваемости, но и с медленными темпами вакцинации населения. Преодоления пандемии в этих странах может растянуться во времени с горизонтом завершения конец 2022-го – начало 2023 г.

Для ускорения процесса формирования коллективного иммунитета ученые рекомендуют придерживаться всех противоэпидемических мероприятий с усиленным эпидемическим надзором за COVID-19.

Как сообщалось сегодня, в двух областях Украины не сделали ни одной прививки от COVID-19 за последние сутки. В лист ожидания на вакцинацию от COVID-19 записался 514 821 человек.

Вчера сообщалось, что в десяти областях за сутки не сделали ни одной COVID-прививки. Вакцинацию в Украине проводили только 24 мобильные бригады.