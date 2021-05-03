У "Слузі народу" хочуть спростити оформлення паспортів для мешканців ОРДЛО

Відповідний Комітет Ради рекомендує ухвалити даний законопроєкт

Відповідний Комітет Ради рекомендує ухвалити даний законопроєкт

Фото: з відкритих джерел

У партії "Слуга народу" ініціювали законопроєкт про спрощення оформлення українських паспортів із позначкою про реєстрацію на тимчасово окупованих територіях.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі партії.

За словами нардепа Максима Ткаченко, із 2016 року реєстрацію місця проживання передали до повноважень місцевої влади – сільських, селищних або міських рад. Тобто, якщо людині з луганською чи донецькою реєстрацією потрібно змінити фото у паспорті, зробити у ньому якісь позначки або ж вперше отримати паспорт і зареєструвати місцем проживання Луганськ чи Донецьк, жодна місцева рада на підконтрольній території не зможе цього зробити.

Як зазначає Ткаченко, особливо гостро стоїть проблема для молоді, яка вперше отримує український паспорт, бо у ньому взагалі немає позначки про реєстрацію місця проживання.

Ми пропонуємо законодавчо закріпити норму про те, що мешканці непідконтрольної частини Донбасу та Криму можуть звернутися до будь-якого відділення Державної міграційної служби України й отримати документи, що посвідчують особу, чи вклеїти фотокартку в паспорт", - зазначив він.

Якщо мова йде про отримання першого паспорту, реєстрація за місцем проживання на окупованих територіях вказується на основі підтвердженого права власності батьків на нерухомість або ж на основі реєстрації батьків, що вказана у їхніх паспортах.

Зазначається, що Комітет ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій вже рекомендував Верховній Раді ухвалити цей законопроєкт у першому читанні.

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр, міністр реінтеграції Олексій Резніков заявив, що на окупованій території Донецької й Луганської областей примусово пройшли паспортизацію близько 300 тисяч громадян України, а в Криму ця цифра перевищує 2 мільйони.