В Донецкой области на кладбище подорвался и погиб мирный житель
В поселке Верхнеторецкое Донецкой области в результате подрыва на неизвестном устройстве погиб мирный житель, занимавшийся уборкой могил на кладбище.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, передает RegioNews.
По данным правоохранителей, мужчина с женой убирали могилы на кладбище вблизи линии соприкосновения.
Во время работ произошел взрыв, в результате которого он получил травмы, несовместимые с жизнью.
Во время уборки могилы 69-летний местный житель подорвался на неустановленном взрывном предмете. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции Авдеевки и взрывотехники", - говорится в сообщении.
Все посетители кладбища эвакуированы, район оцеплен полицейскими. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, ранее на Донбассе подорвался автомобиль с украинскими защитниками: есть погибший и раненые. Ранены двое бойцов.