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04 мая 2021, 16:55 3

В Донецкой области на кладбище подорвался и погиб мирный житель

04 мая 2021, 16:55 3
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На место происшествия направили взрывотехников для обследования территории
На место происшествия направили взрывотехников для обследования территории
Фото: Нацполиция
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В поселке Верхнеторецкое Донецкой области в результате подрыва на неизвестном устройстве погиб мирный житель, занимавшийся уборкой могил на кладбище.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, мужчина с женой убирали могилы на кладбище вблизи линии соприкосновения.

Во время работ произошел взрыв, в результате которого он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Во время уборки могилы 69-летний местный житель подорвался на неустановленном взрывном предмете. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции Авдеевки и взрывотехники", - говорится в сообщении.

Все посетители кладбища эвакуированы, район оцеплен полицейскими. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее на Донбассе подорвался автомобиль с украинскими защитниками: есть погибший и раненые. Ранены двое бойцов.

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