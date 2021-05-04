В Донецкой области на кладбище подорвался и погиб мирный житель

На место происшествия направили взрывотехников для обследования территории

На место происшествия направили взрывотехников для обследования территории

Фото: Нацполиция

В поселке Верхнеторецкое Донецкой области в результате подрыва на неизвестном устройстве погиб мирный житель, занимавшийся уборкой могил на кладбище.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, мужчина с женой убирали могилы на кладбище вблизи линии соприкосновения.

Во время работ произошел взрыв, в результате которого он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Во время уборки могилы 69-летний местный житель подорвался на неустановленном взрывном предмете. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции Авдеевки и взрывотехники", - говорится в сообщении.

Все посетители кладбища эвакуированы, район оцеплен полицейскими. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее на Донбассе подорвался автомобиль с украинскими защитниками: есть погибший и раненые. Ранены двое бойцов.