В ООС за добу дев’‎ять обстрілів, бойовики знову гатили із забороненої зброї

Внаслідок ворожих провокацій українські військовослужбовці не постраждали

Внаслідок ворожих провокацій українські військовослужбовці не постраждали

Фото: із відкритих джерел

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Зокрема, неподалік Водяного та Талаківки противник двічі відкривав вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, поблизу селищ Широкине та Лебединське російські окупанти здійснили обстріли з мінометів калібру 82 мм.

А в районі населеного пункту Піски вони вели вогонь у бік наших позицій із стрілецької зброї.

Неподалік селища Кримське противник відкривав вогонь із автоматичних станкових гранатометів, а біля населеного пункту Луганське – ще й зі стрілецької зброї.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України за минулу добу немає. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ”, - розповіли в штабі ООС.

Сьогодні, 4 травня станом на 7 годину ранку на фронті зафіксований один обстріл неподалік Авдіївки. Там ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

Нагадаємо, бойовики продовжують обстріл позицій ООС, минулої доби зафіксовано 3 порушення режиму "тиші".