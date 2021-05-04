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В ООС за добу дев’‎ять обстрілів, бойовики знову гатили із забороненої зброї
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04 травня 2021, 10:15 5

В ООС за добу дев’‎ять обстрілів, бойовики знову гатили із забороненої зброї

04 травня 2021, 10:15 5
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Внаслідок ворожих провокацій українські військовослужбовці не постраждали
Внаслідок ворожих провокацій українські військовослужбовці не постраждали
Фото: із відкритих джерел
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Упродовж минулої доби, 3 травня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Зокрема, неподалік Водяного та Талаківки противник двічі відкривав вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, поблизу селищ Широкине та Лебединське російські окупанти здійснили обстріли з мінометів калібру 82 мм.

А в районі населеного пункту Піски вони вели вогонь у бік наших позицій із стрілецької зброї.

Неподалік селища Кримське противник відкривав вогонь із автоматичних станкових гранатометів, а біля населеного пункту Луганське – ще й зі стрілецької зброї.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України за минулу добу немає. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ”, - розповіли в штабі ООС.

Сьогодні, 4 травня станом на 7 годину ранку на фронті зафіксований один обстріл неподалік Авдіївки. Там ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

Нагадаємо, бойовики продовжують обстріл позицій ООС, минулої доби зафіксовано 3 порушення режиму "тиші".

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