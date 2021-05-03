Бойовики продовжують обстріл позицій ООС: зафіксовано 3 порушення режиму "тиші"
Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню. З початку цієї доби зафіксовано 3 порушення з боку збройних формувань Російської Федерації.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Поблизу населеного пункту Піски окупанти здійснили обстріли у бік наших позицій зі стрілецької зброї. Неподалік селища Кримське противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а біля населеного пункту Луганське - ще й зі стрілецької зброї.
Також повідомляється, що в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 1 вибухонебезпечний предмет.
Нагадаємо, 2 травня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.