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12 березня 2021, 18:03 4

На Волині обвалився міст, постраждали п'ятеро людей

12 березня 2021, 18:03 4
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Обвал стався на краю закритою на час ремонту смуги руху
Обвал стався на краю закритою на час ремонту смуги руху
Фото: БУГ
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У п'ятницю, 12 березня, у Волинській області обвалився міст. В результаті події постраждали п'ять чоловік.

Про це повідомила прес-секретар Національної поліції Волині Ольга Бузулук, передає RegioNews з посиланням на "Суспильне".

Інцидент стався близько 13:00 під час дорожніх робіт на автодорозі Володимир-Волинський - Устилуг в селі П'ятидні.

Травмованих робітників госпіталізували в лікарню Володимира-Волинського.

Зараз автомобілі можуть проїхати через міст. Обвал стався на краю закритою на час ремонту смуги руху.

На місці події працює поліція.

Нагадаємо, нещодавно у столиці на Шулявському мосту впали величезні ліхтарі.

Україна міст Волинь Волинська область обвал

 
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