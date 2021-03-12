На Волині обвалився міст, постраждали п'ятеро людей

Обвал стався на краю закритою на час ремонту смуги руху

Обвал стався на краю закритою на час ремонту смуги руху

Фото: БУГ

У п'ятницю, 12 березня, у Волинській області обвалився міст. В результаті події постраждали п'ять чоловік.

Про це повідомила прес-секретар Національної поліції Волині Ольга Бузулук, передає RegioNews з посиланням на "Суспильне".

Інцидент стався близько 13:00 під час дорожніх робіт на автодорозі Володимир-Волинський - Устилуг в селі П'ятидні.

Травмованих робітників госпіталізували в лікарню Володимира-Волинського.

Зараз автомобілі можуть проїхати через міст. Обвал стався на краю закритою на час ремонту смуги руху.

На місці події працює поліція.

Нагадаємо, нещодавно у столиці на Шулявському мосту впали величезні ліхтарі.