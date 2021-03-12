На Волині обвалився міст, постраждали п'ятеро людей
Обвал стався на краю закритою на час ремонту смуги руху
Обвал стався на краю закритою на час ремонту смуги руху
У п'ятницю, 12 березня, у Волинській області обвалився міст. В результаті події постраждали п'ять чоловік.
Про це повідомила прес-секретар Національної поліції Волині Ольга Бузулук, передає RegioNews з посиланням на "Суспильне".
Інцидент стався близько 13:00 під час дорожніх робіт на автодорозі Володимир-Волинський - Устилуг в селі П'ятидні.
Травмованих робітників госпіталізували в лікарню Володимира-Волинського.
Зараз автомобілі можуть проїхати через міст. Обвал стався на краю закритою на час ремонту смуги руху.
На місці події працює поліція.
Нагадаємо, нещодавно у столиці на Шулявському мосту впали величезні ліхтарі.
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