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03 травня 2021, 17:09 37

На Дніпропетровщині під час пожежі загинув чоловік

03 травня 2021, 17:09 37
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Полум'я знищило конструкції будівлі та всі речі, що знаходилися в приміщенні
Полум'я знищило конструкції будівлі та всі речі, що знаходилися в приміщенні
Фото: з відкритих джерел
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У селі Чепине Дніпропетровської області сьогодні, 3 травня, сталася пожежа. Причини виникнення пожежі та особу загиблого чоловіка встановлює слідчо-оперативна група поліції.

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області.

На виклик про пожежу рятувальники направили чергове відділення пожежної охорони Верхньодніпровська. Прибувши за вказаною адресою на вулицю Північну, пожежники встановили, що осередок загоряння знаходиться в окремо стоячій літній кухні домогосподарства.

На ліквідацію пожежі пішла приблизно година. Полум'я знищило всі речі, що знаходились в приміщенні речі. Також в будівлі було виявлено сильно обгоріле тіло чоловіка.

До робіт з усунення наслідків стихійного лиха залучалися п'ять рятувальників та одна пожежно-рятувальна машина ДСНС Верхньодніпровська. Причини виникнення пожежі та особу загиблого чоловіка встановлює слідчо-оперативна група поліції.

Раніше повідомлялося, що в Одесі в 15-ти поверховому корпусі клінічного санаторію ім. Пирогова сталася пожежа. По прибуттю на місце події рятувальники евакуйовані 9 осіб з другого поверху санаторію.

пожежа рятувальники ДСНС Дніпропетровська область жертва

 
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