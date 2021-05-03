На Дніпропетровщині під час пожежі загинув чоловік

Полум'я знищило конструкції будівлі та всі речі, що знаходилися в приміщенні

Полум'я знищило конструкції будівлі та всі речі, що знаходилися в приміщенні

Фото: з відкритих джерел

У селі Чепине Дніпропетровської області сьогодні, 3 травня, сталася пожежа. Причини виникнення пожежі та особу загиблого чоловіка встановлює слідчо-оперативна група поліції.

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області.

На виклик про пожежу рятувальники направили чергове відділення пожежної охорони Верхньодніпровська. Прибувши за вказаною адресою на вулицю Північну, пожежники встановили, що осередок загоряння знаходиться в окремо стоячій літній кухні домогосподарства.

На ліквідацію пожежі пішла приблизно година. Полум'я знищило всі речі, що знаходились в приміщенні речі. Також в будівлі було виявлено сильно обгоріле тіло чоловіка.

До робіт з усунення наслідків стихійного лиха залучалися п'ять рятувальників та одна пожежно-рятувальна машина ДСНС Верхньодніпровська. Причини виникнення пожежі та особу загиблого чоловіка встановлює слідчо-оперативна група поліції.

Раніше повідомлялося, що в Одесі в 15-ти поверховому корпусі клінічного санаторію ім. Пирогова сталася пожежа. По прибуттю на місце події рятувальники евакуйовані 9 осіб з другого поверху санаторію.