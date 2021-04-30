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30 квітня 2021, 18:46 6

На Буковині спалили понад 23 тисячі туш заражених африканською чумою свиней

30 квітня 2021, 18:46 6
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Фото ДСНС
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У Чернівецькій області зафіксували вже два випадки захворювання на африканську чуму свиней.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС в Чернівецькій області.

Туші тварин спалили відповідно до рішення Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Чернівецькій ОДА. Спалах африканської чуми був зафіксований у свиногосподарстві села Котелеве Новоселицької територіальної громади Чернівецького району.

28 квітня африканську чуму виявили у господарстві ще в одному буковинському селі – Строїнцях. У Держпродспоживслужбі зазначили, що на свинофермі є 1800 тварин. Усіх їх заб’ють безкровним методом і спалять.

Як повідомлялося, 14 квітня на Буковині зафіксували спалах африканської чуми у свиней. У фермерському господарстві за одну ніч загинуло 440 цих тварин.

спалах карантин ДСНС ліквідація Буковина епідемія

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