На Буковині спалили понад 23 тисячі туш заражених африканською чумою свиней

Ще 1800 туш мають утилізувати в іншому населеному пункті

Ще 1800 туш мають утилізувати в іншому населеному пункті

Фото ДСНС

У Чернівецькій області зафіксували вже два випадки захворювання на африканську чуму свиней.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС в Чернівецькій області.

Туші тварин спалили відповідно до рішення Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Чернівецькій ОДА. Спалах африканської чуми був зафіксований у свиногосподарстві села Котелеве Новоселицької територіальної громади Чернівецького району.

28 квітня африканську чуму виявили у господарстві ще в одному буковинському селі – Строїнцях. У Держпродспоживслужбі зазначили, що на свинофермі є 1800 тварин. Усіх їх заб’ють безкровним методом і спалять.

Як повідомлялося, 14 квітня на Буковині зафіксували спалах африканської чуми у свиней. У фермерському господарстві за одну ніч загинуло 440 цих тварин.