Во Львовской области обрушился аварийный мост через Западный Буг: что известно

В результате аварии было заблокировано движение по трассе общенационального значения

В результате аварии было заблокировано движение по трассе общенационального значения

Фото: facebook.com/MNSLVIV

Во Львовской области вечером 3 мая на автодороге Львов - Радехов - Луцк обрушился мост через реку Западный Буг возле Каменки-Бугской. Авария произошла, когда там никого не было.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС во Львовской области, передает RegioNews.

3 мая в 19:35 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в с. Гайок Каменка-Бугского района на автодороге Львов-Радехив- Луцк обрушился мост через реку Западный Буг. В результате обрушения пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В Патрульной полиции Львовской области сообщили, что движение по трассе невозможно, и в этом направлении нужно ехать в объезд трассами Жовква-Червоноград или Буск-Лопатин. Крупногабаритные транспортные средства будут направлять на автодорогу М-06 Киев-Чоп.

По информации "Укравтодора", мост построили в 1960 году, и с тех пор он не проходил капитального ремонта. Более пяти лет сооружение находилось в предаварийном состоянии.

Начать работы по восстановлению моста там обещают "в максимально короткие сроки". Ориентировочная стоимость реконструкции моста - 75 миллионов гривен.

Как сообщает ZAXID.NET со ссылкой на пресс-секретаря Службы автомобильных дорог Львовской области Оксану Богуш, сейчас работники службы вместе с полицией устанавливают предупреждения для водителей.

Она отметила, что на мосту действовало ограничение на движение крупногабаритного транспорта, однако это правило часто нарушали фуры. По ее словам, предупредительные знаки возле моста "кто-то постоянно забирал".

Кроме того, в соцсетях задолго до обвала появлялись сообщения об аварийном состоянии моста. В частности, 30 апреля один из пользователей Facebook обнародовал фото, которые показывают неудовлетворительное состояние моста перед инцидентом.

Напомним, 12 марта на Волыни обрушился мост, пострадали пять человек, обвал произошел на краю закрытой на время ремонта полосы движения.