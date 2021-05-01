10:43  01 травня
В Україні COVID-19 підхопили ще понад 8,5 тис. осіб
11:11  01 травня
У столиці, Миколаївській та Київській областях послабили карантин: що дозволено з 1 травня
10:05  01 травня
Бойовики на Донбасі знову поранили українського воїна
UA | RU
UA | RU
01 травня 2021, 13:40 1277

У центрі Києва п'яний водій врізався у дерево: загинула 18-річна дівчина

01 травня 2021, 13:40 1277
Читайте также на русском языке
Водій та ще одна пасажирка травмувалися
Водій та ще одна пасажирка травмувалися
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у центрі Києва одна людина загинула, двоє травмовані.

Як повідомили у Відділі комунікації поліції Києва, о 2:30 на спецлінію "102" надійшло повідомлення про аварію на бульварі Лесі Українки, пише RegioNews.

25-річний водій автомобіля Infinity G25 не впорався з керуванням та виїхав за межі проїжджої частини, після чого здійснив наїзд на дерево та опору світлофора. Внаслідок ДТП на місці загинула 18-річна пасажирка. Водій та ще одна 19-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження. Їх доставлено до лікарняного закладу.

Під час перевірки було встановлено, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Зараз він у лікарняному закладі під охороною поліції.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Нагадаємо, нещодавно під Києвом на дорозі в автомобілі вибухнула газобалонна установка, внаслідок чого померла людина.

Україна Київ ДТП аварія аварія

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Ще три роки чекати. Як довгобуд метро в Дніпрі може обвалити рейтинг Філатова
Дмитро Маринін про свою участь у виборах мера Харкова, адмінпротокол на Терехова і ЗАТ "Міськрада"
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Кирило Молчанов
Марунич Дмитро
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua