У центрі Києва п'яний водій врізався у дерево: загинула 18-річна дівчина

Водій та ще одна пасажирка травмувалися

Водій та ще одна пасажирка травмувалися

Фото: Нацполіція

Як повідомили у Відділі комунікації поліції Києва, о 2:30 на спецлінію "102" надійшло повідомлення про аварію на бульварі Лесі Українки, пише RegioNews.

25-річний водій автомобіля Infinity G25 не впорався з керуванням та виїхав за межі проїжджої частини, після чого здійснив наїзд на дерево та опору світлофора. Внаслідок ДТП на місці загинула 18-річна пасажирка. Водій та ще одна 19-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження. Їх доставлено до лікарняного закладу.

Під час перевірки було встановлено, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Зараз він у лікарняному закладі під охороною поліції.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Нагадаємо, нещодавно під Києвом на дорозі в автомобілі вибухнула газобалонна установка, внаслідок чого померла людина.