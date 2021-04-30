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30 квітня 2021, 17:05 6

Переплутав. Депутат від "ОПЗЖ" на бордах з привітанням до Дня перемоги використав фото солдатів СС

30 квітня 2021, 17:05 6
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Виявилось, на фото друга танкова дивізія СС "Дас Райх" під час нападу на російське село
Виявилось, на фото друга танкова дивізія СС "Дас Райх" під час нападу на російське село
Фото з Telegram-каналу donetchanyn
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Депутат Житомирської облради від ОПЗЖ Костянтин Черпіцький оскандалився рекламним білбордом, яким привітав ветеранів Другої світової війни з Днем перемоги.

Як передає RegioNews, про це повідомляє УНІАН з посиланням на блогера під ніком donetchanyn.

Депутат розмістив своє фото у партійних кольорах на тлі чорно-білої світлини з солдатами, що біжать вперед, супроводивши коротким текстом: "Дякуємо за перемогу! Дякуємо за життя!"

Як виявилось, на фото не військові Червоної армії, а друга танкова дивізія СС "Дас Райх" під час нападу на російське село.

Депутат Житомирської облради від ОПЗЖ дякує дідові за перемогу. В якості ілюстрації на борді зображені солдати СС, які йдуть в атаку. Чому б і ні, - написав блогер.

Як повідомлялося, 4 грудня 2020 року Веніславський, виступаючи з трибуни Ради про законопроєкт №4460-д про відновлення відповідальності за неправдиве декларування, помилково заявив про його підтримку фракцією "Голосу України", маючи на увазі рідну фракцію "Слуга народу".

28 січня "Слуга народу" Веніславський знову переплутав, з якої він фракції.

ОПЗЖ облрада депутат Житомирська область скандал

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