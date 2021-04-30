Переплутав. Депутат від "ОПЗЖ" на бордах з привітанням до Дня перемоги використав фото солдатів СС

Виявилось, на фото друга танкова дивізія СС "Дас Райх" під час нападу на російське село

Виявилось, на фото друга танкова дивізія СС "Дас Райх" під час нападу на російське село

Фото з Telegram-каналу donetchanyn

Як передає RegioNews, про це повідомляє УНІАН з посиланням на блогера під ніком donetchanyn.

Депутат розмістив своє фото у партійних кольорах на тлі чорно-білої світлини з солдатами, що біжать вперед, супроводивши коротким текстом: "Дякуємо за перемогу! Дякуємо за життя!"

Як виявилось, на фото не військові Червоної армії, а друга танкова дивізія СС "Дас Райх" під час нападу на російське село.

Депутат Житомирської облради від ОПЗЖ дякує дідові за перемогу. В якості ілюстрації на борді зображені солдати СС, які йдуть в атаку. Чому б і ні, - написав блогер.

Як повідомлялося, 4 грудня 2020 року Веніславський, виступаючи з трибуни Ради про законопроєкт №4460-д про відновлення відповідальності за неправдиве декларування, помилково заявив про його підтримку фракцією "Голосу України", маючи на увазі рідну фракцію "Слуга народу".