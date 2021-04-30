Переплутав. Депутат від "ОПЗЖ" на бордах з привітанням до Дня перемоги використав фото солдатів СС
Депутат Житомирської облради від ОПЗЖ Костянтин Черпіцький оскандалився рекламним білбордом, яким привітав ветеранів Другої світової війни з Днем перемоги.
Як передає RegioNews, про це повідомляє УНІАН з посиланням на блогера під ніком donetchanyn.
Депутат розмістив своє фото у партійних кольорах на тлі чорно-білої світлини з солдатами, що біжать вперед, супроводивши коротким текстом: "Дякуємо за перемогу! Дякуємо за життя!"
Як виявилось, на фото не військові Червоної армії, а друга танкова дивізія СС "Дас Райх" під час нападу на російське село.
Депутат Житомирської облради від ОПЗЖ дякує дідові за перемогу. В якості ілюстрації на борді зображені солдати СС, які йдуть в атаку. Чому б і ні, - написав блогер.
Як повідомлялося, 4 грудня 2020 року Веніславський, виступаючи з трибуни Ради про законопроєкт №4460-д про відновлення відповідальності за неправдиве декларування, помилково заявив про його підтримку фракцією "Голосу України", маючи на увазі рідну фракцію "Слуга народу".