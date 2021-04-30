Перепутал. Депутат от "ОПЗЖ" на бордах с поздравлением ко Дню победы использовал фото солдат СС

Оказалось, на фото вторая танковая дивизия СС "Дас Райх" во время нападения на российское село

Оказалось, на фото вторая танковая дивизия СС "Дас Райх" во время нападения на российское село

Фото из Telegram-канала donetchanyn

Депутат Житомирского облсовета от ОПЗЖ Константин Черпицкий оскандалился рекламным билбордом, которым поздравил ветеранов Второй мировой войны с Днем победы.

Как передает RegioNews, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на блогера под ником donetchanyn.

Депутат разместил свое фото в партийных цветах на фоне черно-белой фотографии с бегущими вперед солдатами, сопроводив коротким текстом: "Спасибо за победу! Спасибо за жизнь!"

Как оказалось, на фото не военные Красной армии, а вторая танковая дивизия СС " Дас Райх" во время нападения на русскую деревню.

Депутат Житомирского облсовета от ОПЗЖ благодарит деда за победу. В качестве иллюстрации на борде изображены солдаты СС, которые идут в атаку. Почему бы и нет, - написал блогер.

Как сообщалось, 4 декабря 2020 года Вениславский, выступая с трибуны Рады о законопроект №4460-д о возобновлении ответственности за ложное декларирование, ошибочно заявил о его поддержке фракцией "Голоса Украины", имея в виду родную фракцию "Слуга народа".