Перепутал. Депутат от "ОПЗЖ" на бордах с поздравлением ко Дню победы использовал фото солдат СС
Депутат Житомирского облсовета от ОПЗЖ Константин Черпицкий оскандалился рекламным билбордом, которым поздравил ветеранов Второй мировой войны с Днем победы.
Как передает RegioNews, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на блогера под ником donetchanyn.
Депутат разместил свое фото в партийных цветах на фоне черно-белой фотографии с бегущими вперед солдатами, сопроводив коротким текстом: "Спасибо за победу! Спасибо за жизнь!"
Как оказалось, на фото не военные Красной армии, а вторая танковая дивизия СС " Дас Райх" во время нападения на русскую деревню.
Депутат Житомирского облсовета от ОПЗЖ благодарит деда за победу. В качестве иллюстрации на борде изображены солдаты СС, которые идут в атаку. Почему бы и нет, - написал блогер.
Как сообщалось, 4 декабря 2020 года Вениславский, выступая с трибуны Рады о законопроект №4460-д о возобновлении ответственности за ложное декларирование, ошибочно заявил о его поддержке фракцией "Голоса Украины", имея в виду родную фракцию "Слуга народа".