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04 грудня 2020, 17:20 11

Переплутав: "слуга" Веніславський під час виступу з трибуни Ради зарахував себе до фракції "Голос"

04 грудня 2020, 17:20 11
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Це сталося під час обговорення законопроєкту про відновлення покарання за брехню в декларації
Це сталося під час обговорення законопроєкту про відновлення покарання за брехню в декларації
Фото: скріншот відео виступу Ф. Веніславського
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Представник президента Зеленського в Конституційному Суді і нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський, виступаючи з трибуни Ради про законопроєкт №4460-д про відновлення відповідальності за неправдиве декларування, помилково заявив про його підтримку фракцією «Голосу України», маючи на увазі рідну фракцію «Слуга народу».

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал "Недоторкані".

Веніславський розповідав, чому слід підтримати законопроєкт про відновлення покарання за брехню в декларації. В кінці свого виступу він сказав, що вся фракція "Голосу України" підтримає законопроєкт. Очевидно, депутат мав на увазі рідну фракцію "Слуга народу",

Сьогодні фракція "Голос України" буде безперечно голосувати за цей законопроект і закликає всіх його підтримати! Спасибі, – сказав Веніславський.

Друга віцеспікерка Ради Олена Кондратюк, яка вела засідання парламенту, навздогін Веніславському додала: "Спасибі, думаю все ж таки іншу назву фракція має".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада відновила кримінальну відповідальність за брехню в декларації.

Слуга народа Верховна Рада депутат Голос фракція
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