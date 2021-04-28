16-річного підлітка, який вбив батьків і брата, відправили у СІЗО

28 квітня був проведений слідчий експеримент на місці злочину

28 квітня був проведений слідчий експеримент на місці злочину

Дарницький районний суд міста Києва відправив на два місяці у СІЗО 16-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві батьків і брата.

Про це повідомляє "Суспільне" із посиланням на речницю Київської міської прокуратури Надію Максимець, передає Regionews.

Суд задовольнити клопотання прокурора та обрав безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Прокурор наполягав на застосуванні саме такого запобіжного заходу, зважаючи на тяжкість вчиненого злочину та на те, що підозрюваний намагався переховуватися", – розповіла Максимець.

Вона додала, що адвокати підозрюваного клопотали про м'якіший запобіжний захід, не пов'язаний із триманням під вартою.

Також Надія Максимець повідомила, що 28 квітня був проведений слідчий експеримент на місці злочину. Юнак співпрацює зі слідством і надає покази.

Разом із тим, окремі деталі, які він розповів потребують перевірки слідчими. Обставини та мотив злочину ще треба встановити... Встановлено, що ймовірне знаряддя злочину, яке було вилучено у нього, він придбав заздалегідь. Тому у підозрі йдеться про те, що злочин здійснено умисно і сплановано", – пояснила речниця прокуратури.

Підозрюваний надає свою версію подій й каже, що у нього були конфлікти у родині.

Нагадаємо, правоохоронці Києва затримали 16-річного юнака за підозрою у скоєнні потрійного вбивства - загинули батьки хлопця та його 8-річний брат від численних ножових поранень.